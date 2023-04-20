Количество станций зарядки электромобилей в России за последний год выросло на 105%, свидетельствуют данные совместного исследования 2ГИС, сервиса бизнес-аналитики 2ГИС Про и сервиса проверки истории авто Автотека (проект Авито). Интерес к электрокарам и гибридам в России тоже растёт – число проверок таких машин за год повысилось на 117%.

По данным исследования, на 18 апреля 2023 года в России работают 1664 станции зарядки электромобилей. Это в два раза больше, чем год назад (810). В топ-5 городов с наибольшим количеством таких точек сейчас входят Москва, Южно-Сахалинск, Красноярск, Санкт-Петербург и Казань.



Столица Сахалина буквально ворвалась в топ – в прошлом году в Сахалинской области количество установленных станций зарядки электромобилей достигло 164, значительная часть из них приходится на город Южно-Сахалинск.

Остальные участники топ-5 представляют города с населением свыше миллиона человек. С большим отрывом по числу станций лидирует Москва, заметно прибавил за последние 12 месяцев Красноярск, которому даже удалось потеснить со второго места северную столицу – впрочем, Санкт-Петербург уступает немного. На пятое место вышла Казань.

Города-миллионники РФ, в которых все больше проверяют историю авто с электродвигателем – по данным Автотеки

За первый квартал 2023 года год к году количество проверок уникальных VIN-номеров электромобилей и гибридов с пробегом в городах-миллионниках РФ выросло на 117%. В число наиболее популярных моделей с электродвигателем в крупных городах входят Toyota Prius, Lexus RX, Honda Civic и Nissan Leaf.

Санкт-Петербург лидирует по числу проверок в Автотеке автомобилей с электродвигателем в первом квартале 2023 года. Число проверок в городе выросло на 61% год к году. В северной столице самым проверяемым автомобилем стала модель Toyota Prius. В топ-5 также вошли в порядке убывания Lexus RX, Tesla Model 3, Nissan Leaf и Nissan Note.

На втором месте – Красноярск. В первом квартале 2023 года автолюбители столицы Сибири больше всего проверяли гибриды. По сравнению с первым кварталом 2022 года количество проверок увеличилось на 57%. Так, в порядке убывания по числу проверок вошли: Toyota Prius, Lexus RX, Lexus CT, Honda Insight и Honda Fit.

Замыкает тройку городов-миллионников по числу проверок Москва. Динамика год к году в столице составила 30%. В Москве, как и в северной столице, самым проверяемым автомобилем с электродвигателем в Автотеке стала Toyota Prius. Эта модель сместила на второе место Lexus RX – лидера по числу проверок среди московских пользователей в сегменте электромобилей за первый квартал 2022 года. В пятерку популярных проверяемых моделей в январе-марте текущего года в московском регионе также вошли Tesla Model 3 и Model S и Lexus LS.

Где активнее ищут станции зарядки

По данным сервиса бизнес-аналитики 2ГИС Про, в Москве станции зарядки электромобилей расположены относительно равномерно по всей территории города, и в целом удовлетворяют текущий спрос. За исключением одной локации – в районе перекрестка Аминьевского шоссе и улицы генерала Дорохова: здесь пользователи часто ищут станции, но общедоступных поблизости мало.

На тепловой карте ниже показана активность поиска – чем теплее цвет (ближе к жёлтому и красному), тем чаще здесь идут места зарядки. Расположение станций отображается кластерами (окружностями), чем больше и темнее окружность – тем больше станций в локации.

Концентрация поисков зарядки электрокаров и точки расположения станций в Москве. Скриншот сервиса бизнес-аналитики 2ГИС Про.

В Санкт-Петербурге больше локаций, где зарядки ищут активно, а станций мало. Среди них, например, территория в Невском районе к югу от Ладожского вокзала; локация возле парков Интернационалистов и Героев-пожарных, между проспектом Славы и улицей Софийской; на западе Василеостровского района у площади Белинсгаузена. При этом в центре Приморского района – и высокий спрос на станции зарядки, и относительно большое их количество.

Концентрация поиска станций зарядок и их количество в Санкт-Петербурге. Скриншот 2ГИС Про.

В Красноярске, по данным 2ГИС Про, не хватает станций для зарядки электрокаров на проспекте газеты «Красноярский рабочий» – в районе сквера «Паниковка». Ищут здесь активно, но вариантов «заправить электронного коня» поблизости нет.

Концентрация поиска станций зарядок и их количество в Красноярске. Скриншот 2ГИС Про.

В Южно-Сахалинске часто ищут станции на улице Сахалинской недалеко от перекрёстка с проспектом Мира, на самом проспекте Мира в районе пересечения с проспектом Победы, в начале бульвара Фёдора Анкудинова. От этих локаций можно найти общедоступные станции на расстоянии 500 м – 1 км, так что риск остаться с разряженным электродвигателем невысок.

