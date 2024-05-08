3-4 мая прошел третий этап чемпионата России по автокроссу

Соревнования проходили в двух классах: Т1-2500 и Т4-3. Пилоты красивых и грозных ЗИЛы и УАЗы показали красивую гонку.

Для некоторых спортсменов это соревнование было непростым, так как они приехали на трассу в городе Актаныш (Республика Татарстан) впервые. Поэтому заранее не могли предположить, как выстроить стратегию ведения гонки, какую тактику выбрать. Все решалось непосредственно на трассе, что добавляла адреналина не только самим гонщикам, но и, конечно же, зрителям.

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После квалификаций в классе Т1-2500 сформировалась тройка лидеров: Радис Хашимов (№7), Дмитрий Володин (№53) и Артем Редькин (№89). Эти пилоты уверенно держали свои позиции. А вот борьба развернулась за следующие три места между Рафаэлем Фаттаховым (№88), Николаем Зверевым (№96) и Михаилом Коструковым (№80). В итоге Николай Зверев удержал пятое место в общем зачете, Рафаэль Фаттахов спустился на шестое, а Михаил Коструков, наоборот, отыграл две позиции и стал четвертым, отстав от тройки лидеров всего на 5 баллов.

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В классе Т4-3 пилоты-лидеры определились еще во время хронометрируемых тренировок. Во время полуфиналов три главных претендента на победу – Станислав Сафонов (№99), Роман Степанов (№1) и Виталий Определеннов (№25) – закрепили свои результаты. А по итогам соревнования первым стал Станислав Сафонов, вторым – Виталий Определеннов, третьим – Роман Степанов.

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Этап был непростым, но зрелищным и увлекательным, как и любое соревнование больших автомобилей.

ИТОГИ

Чемпионат России по автокроссу, 3 этап

Т4-3

1 место – Станислав Сафонов (№99, Москва)

2 место – Виталий Определеннов (№25, Красногорск)

3 место – Роман Степанов (№1, Рязань)

Т1-2500

1 место – Радис Хашимов (№7, с. Старое Байсарово)

2 место – Дмитрий Володин (№53, Кораблино)

3 место – Артем Редькин (№89, Новый Уренгой)

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