Заключительный день суперэтапа серии G-Drive СМП РСКГ Туринг ознаменовал экватор сезона. Гонки на автодроме «Игора Драйв» оказались боевыми: у пилотов все меньше возможностей изменить положение в чемпионате и Кубке России. Ни одна из шести воскресных гонок не обошлась без контактов – а некоторые пришлось приостановить из-за массовых аварий.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing:

«Около 5 тысяч зрителей посетили Фестиваль скорости СМП РСКГ на трассе в Ленинградской области. Их ждали шоу-программа, конкурс тюнинг-каров, развлечения для детей — и серия динамичных гонок в исполнении 103 пилотов, выступающих на автомобилях 8 классов.

В субботу почти все заезды прошли под дождем, в воскресенье посуху – ярких событий хватало в каждой гонке. Трансляции вели каналы группы «Матч ТВ», записи доступны на платформе ВК Видео. А на следующей неделе «Матч ТВ» покажет обзорные программы – не пропустите!».

SMP GT4 RUSSIA

В воскресенье прошли сразу две гонки суперкаров. Дневной заезд заставил вспомнить драму, развернувшуюся здесь же год назад. Как и в прошлый раз, столкнулись Илья Горбатский на Porsche 718 Cayman и Андрей Солуковцев на KTM X-Bow. А третьей машиной, пострадавшей в аварии, вновь стал Mercedes-AMG GT4 – на этот раз под управлением Максима Кизилова.

Победителем заезда стал Ринат Салихов, серебро завоевал Вадим Мещеряков (оба – на Mercedes-AMG GT4). А третий результат Дениса Ременяко судьи аннулировали из-за слишком низкой посадки его Мерседеса – и бронза перешла Сергею Титаренко, выступающему на Toyota Supra.

Вечерний заезд в этом классе прошел без серьезных аварий – даже боровшиеся за высшие места Денис Ременяко и Вадим Мещеряков после столкновения смогли продолжить борьбу, хотя и в конце пелетона. Антон Немкин также смог завершить гонку на поврежденной машине. Но главными героями заезда стали Данила Иванов, одержавший победу, совершивший не менее впечатляющий прорыв Сергей Столяров — и все тот же Сергей Титаренко, чья Тойота вновь составила компанию Мерседесам соперников.

SMP TCR RUSSIA (Туринг)

Здесь главными звездами стали пилоты, которые стартовали из конца пелетона. Дмитрию Брагину (Cupra Leon) хватило первого круга, чтобы прорваться с восьмого места на третье – и еще пара, чтобы выйти в лидеры и оформить очередную победу. Столько же позиций отыграл Александр Смоляр (Hyundai i30 N): стартовав девятым, он закончил гонку с серебряной наградой. Тройку призеров замкнул обладатель реверсивного поула Павел Кальманович, который из-за износа шин к концу гонки был вынужден сбавить темп и пропустить вперед соперников. Лучший из пилотов на Ладах на этот раз – Владимир Шешенин: на финише он сохранил стартовую четвертую позицию. А вот закончивший гонку на пятом месте Рустам Фатхутдинов лишился очков: его Audi RS3 оказалась на 4 килограмма легче положенного, и пятерку замкнул Владимир Атоев (Hyundai Elantra).

СПОРТПРОТОТИП CN

На первом же круге воскресной гонки происходит массовая авария, в которой пострадали сразу 3 Шортката, Митджет и Легенда! После рестарта гонки борьба лидеров возобновляется – и первым линию финиша пересекает Андрей Громов. Но судьи отбирают у него победу за фальстарт – и триумфатором становится Кирилл Киракозов, который опережает серебряного призера Алексея Хаирова на сотые доли секунды. Александр Дударев – бронзовый призер.

Эти же пилоты, выступающие на автомобилях Шорткат, получили награды партнерского зачета G-Drive Cup, бренда высокотехнологичного топлива, которым заправляются все авто гонки, – правда, в другой последовательности: по сумме двух гонок лучшим стал Александр Дударев, второе место у Кирилла Киракозова, третье – у Алексея Хаирова.

Из пилотов на Митджетах до финиша на этот раз добрался только Семен Харченко. Тройка призеров в зачете Legends 600 выглядит так: Сергей Лапицкий, Владимир Горлач, Ефим Лев.

СУПЕР-ПРОДАКШН

Воспользовавшись борьбой соперников, вперед вырвался Максим Туриев (LADA Vesta). Роман Голиков (Honda Civic) смог отстоять вторую позицию от атак Леонида Панфилова (LADA Vesta), ставшего бронзовым призером.

ТУРИНГ-ЛАЙТ

Старт воскресной гонки запомнился разворотом Алексея Савина, после которого на лидерство смогли претендовать пилоты исключительно на машинах с турбомоторами. Николай Карамышев на Audi A1 смог прорваться на первое место. Андрей Петухов (Skoda Fabia), лидировавший большую часть заезда, не смог отразить решающую атаку и довольствовался серебряной наградой. Бронзу завоевал Стас Новиков на новейшей Audi A1.

S1600

В тройке призеров произошли изменения уже после финиша. Победу Даниила Харашуна никто не оспорил, а вот Артем Антонов (оба на Kia Rio X) лишился второго места из-за фальстарта – и серебро досталось Тимофею Буянову (Kia Rio), а бронза – Михаилу Дралину (LADA Granta).

SMP HISTORIC CUP

Лидеры самой быстрой группы 2000+ стартовали из конца пелетона – однако это не помешало Владимиру Череваню на ВАЗ-2101 выиграть заезд, а Дмитрию Козлову на Москвиче-408ИЭ стать вторым. Третьим на этот раз стал Андрей Артюшин на ВАЗ-2101.

В категории Жигули1600 Андрей Козлов (ВАЗ-2105) с минимальным преимущество выиграл у Игоря Шунайлова (ВАЗ-2101). Бронзовая награда досталась Денису Кириллову (ВАЗ-2105).

Независимо от класса, вся гоночная техника заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». А контроль его качества обеспечивает независимая мобильная лаборатория. Перед гонкой гости могли посмотреть, как специалисты берут пробы топлива у автомобилей участников. Более того, была возможность заглянуть внутрь лаборатории и узнать, как происходит процесс тестирования бензина – менее чем за полчаса сотрудник с помощью современного оборудования анализирует 10 важных показателей качества топлива.

Также совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» был организован сбор шин – использованные покрышки отправлены на переработку в рамках проекта «Зеленый – новый черный». А это значит, что собранные шины не принесут вреда окружающей среде и будут использованы в создании покрытий для детских площадок.

G-Drive Российская серия кольцевых гонок выходит на финишную прямую. Ближайший из четырех оставшихся этапов пройдет на автодроме «Нижегородское кольцо» 29-30 июля и соберет пилотов всех зачетов – за исключением SMP GT4 Russia.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ. Дети младше 14 лет в сопровождении взрослых допускаются бесплатно.

Партнёрский материал