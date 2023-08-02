5 этап Чемпионата России по ралли-кроссу: новые имена среди лидеров и борьба за высокие позиции

28-30 июля на автодроме Игора Драйв прошел 5 этап Чемпионата России по ралли-кроссу. Сезон уже перешагнул за свою середину, поэтому пилоты максимально выкладываются в каждом заезде, ведь от него может зависеть положение в итоговой таблице Чемпионата.

На соревнование по ралли-кроссу приехали более 60 участников из разных городов и регионов страны. Примечательно то, что в этом году ралли-кросс пополнился новыми пилотами, которые уже заявили о себе и показали высокие результаты, взойдя на подиум по итогам заездов.

Так, например, в Первенстве России, которое проходит совместно с Чемпионатом, в классе Д2-Юниор четвертый этап подряд первое место занимает молодой пилот Михайлов Матвей. На втором месте – Журавлев Иван, который, по сравнению с результатами предыдущего этапа, поднялся выше на одну позицию. Третье место занял Малыгин Арсений.

В Кубке России в классах Суперавто и Д2Н также развернулась нешуточная борьба. Лидеры заездов менялись достаточно часто.

Так, в классе Д2Н после серии квалификаций тройка лидеров выглядела следующим образом: Ануфриев Степан, Калинин Николай и Пироженко Андрей. Во время финальных заездов многое изменилось, и в итоге на подиум взошли: Ануфриев Степан (1 место), Калинин Николай (2 место) и Минниханов Раис (3 место). Пироженко Андрей по итогам финальных заездов 5 этапа опустился на 6 место.

В классе Суперавто серьезная борьба была за 2 и 3 место среди Кокорева Станислава и Животова Евгения. Лидером и квалификаций, и этапа стал Бадмаев Дмитрий. Кокорев Станислав – второй, Животов Евгений – третий.

И, конечно же, самыми долгожданными и волнительными были заезды участников Чемпионата России, классы Национальный и Супер-1600.

В Супер-1600 после всех квалификаций тройка лучших пилотов выглядела следующим образом: Колесниченко Александр, Коноплев Кирилл и Минниханов Раис. Эти пилоты потеснили в таблице всех лидеров прошлого этапа. Но, несмотря на такую серьезную заявку на победу, удержаться в тройке лучших им не удалось. Первым на этом этапе стал Янкун Роман, 2 место – Валиахметов Разиль, третье – Коноплев Кирилл.

Класс Национальный также преподнес сюрпризы. По итогам квалификации лидерами были Косарев Владимир, Масиков Алексей и Слепов Даниил, которые полностью вытеснили тройку лучших прошлого этапа. Затем последовали два полуфинала, в которых и происходила основная борьба. Но все пилоты смогли сохранить свои позиции и в таком составе взойти на подиум.

До конца сезона остается все меньше времени. Последние 2 этапа состоятся в Казани в последние выходные августа и в первые выходные сентября.

Первенство России, Д2-Юниор

1 место – Михайлов Матвей (ст.н. 10, Москва)

2 место – Журавлев Иван (ст.н. 32, Санкт-Петербург)

3 место – Малыгин Арсений (ст.н. 17, Екатеринбург)

Кубок России, Д2Н

1 место – Ануфриев Степан (ст.н. 13, Москва)

2 место – Калинин Николай (ст.н. 12, Йошкар-Ола)

3 место – Минниханов Раис (ст.н. 62, пос. Лесхоз)

Кубок России, Суперавто

1 место – Бадмаев Дмитрий (ст.н. 37, Улан-Удэ)

2 место – Кокорев Станислав (ст.н. 99, Москва)

3 место – Животов Евгений (ст.н. 31, Старый Оскол)

Чемпионат России, Национальный

1 место – Косарев Владимир (ст.н. 98, Екатеринбург)

2 место – Масиков Алексей (ст.н. 38, Братск)

3 место – Слепов Даниил (ст.н. 13, Чебоксары)

Чемпионат России, Супер-1600

1 место – Янкун Роман (ст.н. 97, Ачинск)

2 место – Валиахметов Разиль (ст.н. 15,Казань)

3 место – Коноплев Кирилл (ст.н. 50, Екатеринбург)

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