5 этап G-DRIVE СМП РСКГ Туринг: грозовое настроение

Захватывающие события на трассе – и море развлечений в паддоке: как прошел Фестиваль скорости на «Нижегородском кольце».

Воскресные гонки чемпионата и Кубка России, объединенных в серию G-Drive СМП РСКГ Туринг, стали ярким завершением Фестиваля скорости СМП РСКГ на «Нижегородском кольце». Переменчивая погода не испугала болельщиков: за два дня семейный праздник автоспорта посетили 3 тысячи человек. В перерывах между заездами их ждали конкурсы, викторины, прогулка по пит-лейн и общение с пилотами – но главные события развернулись на раскаленном асфальте трассы под Богородском.

В заключительных гонках этапа задачу быстрым пилотам усложняет реверсивный старт: кто был быстрейшим в квалификации, вынужден стартовать из конца пелетона. Наряду с непростыми погодными условиями это добавило интриги в заезды – и сделало призовое шампанское еще более сладким.

SMP TCR Russia

Иван Чубаров на заводской LADA Vesta стартовал с первого ряда – и, несмотря на не самый удачный старт, быстро вышел в лидеры, а затем наращивал отрыв от соперников, которые увлеклись борьбой. На подиум претендовали сразу несколько фаворитов, из которых самым успешным стал Владимир Атоев. Стартовав с 7 позиции, он смог преодолеть сопротивление опытнейших мастеров Кирилла Ладыгина, Дмитрий Брагина и Павла Кальмановича – и ворвался в тройку лидеров. Под конец Андрей Масленников без явной борьбы уступил сокоманднику второе место – и Владимир Атоев заработал серебряную награду. И важнейшие очки: ведь Дмитрий Брагин остался за пределами подиума, и теперь разрыв между лидерами турнира стал чуть меньше. В пятерку вошел Александр Смоляр, потративший немало времени на прорыв обороны соперников, но в итоге отыгравший три позиции.

Супер-продакшн

Героем дня стал Роман Голиков, который одержал блистательную победу. За подиум боролись трое, и в ходе этого сражения Николай Виханский оказался за пределами трассы. Его обидчик Максим Туриев также потерял в этом инциденте время – и финишировал третьим, пропустив на второе место Михаила Митяева.

Туринг-Лайт

Егор Санин вновь подтвердил звание одного из лучших российских спортсменов современности: по ходу гонки он отыграл 8 мест, а незадолго до финиша сломил сопротивление лидера и оставил Андрея Петухова с серебряной наградой. Третьим заезд закончил Михаил Симонов, однако дорожный просвет его автомобиля оказался ниже положенного, и его результат аннулировали, а бронзовая награда перешла к Алексею Савину.

S1600

Борьба была плотной, и победителем из нее вышел Кирилл Зиновьев. Вторым финишировал Даниил Харашун, но после финиша его наказали за столкновение с Артемом Волковым, и вторым стал Артем Антонов – а третье место досталось Владимиру Лобачеву.

Представитель Нижнего Новгорода Тимофей Буянов на этот раз не смог порадовать поклонников: он сражался всю дистанцию, но даже после наказаний в стане лидеров стал четвертым.

Спортпрототип CN

Сразу после старта судьи остановили гонку: на разгоне столкнулись Шорткаты Максима Скорика и Екатерины Капицы. Во время эвакуации, когда автомобиль безопасности водил пелетон через пит-лейн, загорелась Легенда Дмитрия Карамышева – еще один яркий эпизод. В итоге спортсменам оставалось всего 10 минут, чтобы побороться за распределение мест на финише. И лучше остальных с этой задачей справился Александр Дударев. Андрей Громов вплотную подобрался к лидеру, однако довольствовался вторым местом. Третьим призером стал Сергей Перегудов.

В инциденте на старте пострадал и Митджет Константина Сугробова – поэтому, несмотря на отыгранные в начале заезда позиции, пилот был вынужден сойти досрочно. А места среди уцелевших Легенд распределились следующим образом: Сергей Лапицкий первый, Александр Назаров второй, Алексей Савин третий.

А по итогам двух гонок состоялось награждение призеров партнерского Кубка G-Drive Cup, за который сражаются пилоты на автомобилях Shortcut. Самым результативным пилотом этапа стал Андрей Громов, награду за второе место получил Алексей Хаиров, за третье – Александр Дударев.

SMP Historic Cup

Дождевая гонка заставила пилотов заднеприводных ретромоделей ошибаться – кто-то проходил повороты в силовых скольжениях, кто-то терял управление. Однако без серьезных аварий обошлось, а лучше других в таких условиях сориентировался Дмитрий Козлов, выигравший в мощной группе 2000+. Вторым в этой категории финишировал Владимир Черевань, третьим – Владислав Шевель.

Среди участников менее мощной группы Жигули1600 победу одержал Андрей Козлов, «серебро» добыл Иван Тараканов, «бронзу» — Максим Курушин.

Независимо от класса, вся гоночная техника заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того, чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях – не только кольцевых гонках, но и многодневных ралли-рейдах. Контроль качества топлива непосредственно на автодроме обеспечивает мобильная лаборатория, которая проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти». С помощью такого передвижного автофургона с современным оборудованием внутри можно проанализировать порядка 10 основных параметров бензина и дизеля менее чем за полчаса, что позволяет оперативно отслеживать его качество.

Итоги нижегородского этапа и подробная информация о прошедших заездах опубликованы на официальном сайте серии.

Следующий этап пройдет в подмосковном Мячкове на автодроме ADM Raceway 19 и 20 августа.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ.

Партнёрский материал