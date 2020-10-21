50-летие революционной модели Volswagen K70

«Вы полюбите Volkswagen K70, потому что он открывает новую эру в истории Volkswagen»– под таким рекламным слоганом модель Volkswagen K70 была представлена аудитории 50 лет назад. Благодаря расположенному спереди двигателю с жидкостным охлаждением, переднему приводу и современному дизайну этот среднеразмерный седан фактически открыл новую эпоху в истории марки Volkswagen.

Партнерский материал

Volkswagen K70 – это:



• Первая модель Volkswagen, оснащенная двигателем с жидкостным охлаждением и передним приводом, открыла новые перспективы для марки.

• Автомобиль, задавший новые стандарты и определивший направления для дальнейшего развития дизайна.



Volkswagen K70: классика из Зальцгиттера

Карл-Гюнтер Квайссер и Volkswagen K70



20 октября 1970 года на пресс-конференции в Зальцгиттере Volkswagen представил новую модель K70 и завод, специально построенный для ее производства. «Новый Volkswagen, отличающийся от других моделей марки, выпускавшихся до сегодняшнего дня, – Volkswagen K70», – отмечали в прессе. Действительно, седан во многом открывал новые перспективы. С ним марка Volkswagen оказалась на пороге нового успешного периода своего развития.



Технологии. Оснастив модель K70 двигателем с жидкостным охлаждением и передним приводом, марка Volkswagen перешла к совершенно новой для себя концепции, благодаря которой большого успеха позднее добились модели Passat и Golf. Модель K70 получила современное шасси с независимой подвеской, а длинная колесная база позволила создать очень просторный салон и обеспечила превосходную управляемость.

Безопасность. Помимо высокого уровня комфорта, инженеры K70 сосредоточили свои усилия на активной и пассивной безопасности. Такие особенности модели, как усиленная конструкция пассажирского салона, наличие зон деформации спереди и сзади, размещение топливного бака в защищенной области задней части кузова и подготовка к установке ремней безопасности на всех сиденьях уже в стандартной комплектации, задали новые стандарты в этой области.

Дизайн. Лаконичный дизайн с четкими линиями, который остается актуальным и сегодня, оказался передовым. Седан был разработан Клаусом Люте (Claus Luthe), одним из самых авторитетных автомобильных дизайнеров своего времени. Его характерный почерк нашел свое воплощение и в более поздних моделях Volkswagen, в том числе в Golf и Polo.

Уверенность с первых дней



79-летний Карл-Гюнтер Квайссер (Karl-Günter Queißer) одним из первых познакомился с моделью K70 и лично наблюдал за колоссальными изменениями в развитии марки. Он начал свою карьеру в Volkswagen в 1970 году, устроившись маляром на новый завод в Зальцгиттере. Карл-Гюнтер до сих пор хорошо помнит первые несколько лет, полные изменений и преобразований. «Это было действительно нечто особенное», – отмечает он, вспоминая о том времени, когда создавалась модель K70.



Вскоре Квайссер по достоинству оценил автомобиль с расположенным спереди двигателем с жидкостным охлаждением, четырьмя дверями и неожиданно просторным салоном и багажником. Он приобрел свой первый автомобиль модели K70 в 1971 году. До этого Карл-Гюнтер ездил на Beetle, и смена модели стала для него настоящим прорывом. После трех К70 в его гараже появился Golf. «Мир идет вперед», – отмечает Карл-Гюнтер, позитивно смотря на перемены.

Карл-Гюнтер Квайссер и K70 Расположенный спереди двигатель поддерживается в отличном состоянии

От K70 до ID.3

Сейчас Квайссер ездит на K70 LS и Golf 8. Приобретя K70, он осуществил свою мечту и теперь регулярно принимает участие в ралли и групповых поездках за рулем данной классической модели. В сентябре Карл-Гюнтер отправился на экскурсию на прежнее место работы в Зальцгиттер. Он очень хотел отпраздновать юбилей K70 вместе с другими членами клуба любителей данной модели в специально организованном туре, но, к сожалению, из-за эпидемиологической ситуации это оказалось невозможно. Квайссер отметил знаменательное событие в Зальцгиттере в составе небольшой группы и вспомнил тот особенный период. Многие действующие сотрудники завода останавливались у необычного автомобиля, и их бывший коллега с энтузиазмом отвечал на все вопросы.



Карл-Гюнтер очень гордится тем фактом, что ездил за рулем всех поколений модели Golf, сходивших с конвейера вплоть до сегодняшнего дня. Став обладателем нового инновационного Golf 8, он с огромным энтузиазмом встречает перемены и связанные с ними задачи. Ведь мир по-прежнему не стоит на месте. Карл-Гюнтер Квайссер уверен, что ID.3 также займет свое место в его гараже.

