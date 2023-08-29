7 этап G-Drive СМП РСКГ Туринг: центр притяжения

Фестиваль скорости на автодроме Moscow Raceway удивит размахом 9 и 10 сентября. Автоспорт и тюнинг станут главными составляющими грандиозного Фестиваля скорости СМП РСКГ, который пройдет на столичном автодроме Moscow Raceway в День города Москвы.

Более 100 пилотов чемпионата и Кубка России – серии G-Drive СМП РСКГ Туринг – проведут 11 динамичных гонок. Современный автодром примет участников сразу семи классов, от ретрозачета «Жигулей» и «Москвичей» до международных категорий, где выступают современные Mercedes-AMG, Porsche, BMW, Toyota и Audi.

Для пилотов трех классов московский этап станет финальным. На Moscow Raceway мы узнаем имена победителей и призеров в зачетах SMP GT4 Russia, Спортпрототип CN и SMP Historic Cup. А это значит, что борьба за титулы будет особенно напряженной.

Развлекательная программа Фестиваля скорости СМП РСКГ включает развлечения для всей семьи. Зрителей ждут:

конкурсы и викторины от партнеров и команд: один из призов – настоящий автомобиль;

Tuning Fest: конкурс на самый необычный тюнинг-проект;

гонки на симуляторах: редкий шанс проехать по гоночной трассе за рулем российского спортпрототипа BR03;

встреча с чемпионами мира и пилотами Формулы-1: Виталием Петровым, Сергеем Сироткиным и другими титулованными участниками программы SMP Racing, которые поделятся автографами;

прогулка по пит-лейн: уникальная возможность приблизиться к гоночной технике и пообщаться с пилотами.

знакомство с мобильной лабораторией сети АЗС «Газпромнефть»: гости смогут понаблюдать, как специалисты с помощью современного оборудования берут пробы топлива G-Drive, которым заправлены все автомобили серии;

экскурсии в боксы: необычные подробности гоночной жизни пилотов, инженеров и механиков;

развлечения для взрослых и детей: музыкальное шоу и детские аниматоры скрасят перерывы между гонками;

возможность вкусно и быстро перекусить в кафе и фуд-траках.

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Московский этап на автодроме Moscow Raceway – один из ключевых в календаре серии G-Drive СМП РСКГ. Трасса, спроектированная по требованиям Формулы-1, способна принять всех участников чемпионата и Кубка России и организовать сразу несколько развлекательных зон. Для многих пилотов этот этап станет решающим в борьбе за титул. Это справедливо для классов, которые проведут на Moscow Raceway финальные гонки, и для тех, кто в октябре поедет в Грозный – ведь и для них остается все меньше шансов улучшить свое положение в чемпионате. Вдобавок столичный этап привлекает сильных пилотов, которые не выступают в G-Drive СМП РСКГ на постоянной основе, но смогут вмешаться в борьбу лидеров и повлиять на распределение ценных очков. Олег ПЕТРИКОВ руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing

Во всех классах серии G-Drive СМП РСКГ Туринг принимают участие звезды российского и мирового автоспорта. А среди автомобилей можно найти как эффектные, громкие и мощные суперкары, так и хорошо знакомые массовые модели – но в непривычной гоночной подготовке.

SMP GT4 RUSSIA

Самый эффектный класс, в котором стартуют полтора десятка суперкаров Mercedes-AMG GT4, BMW M4 и Toyota Supra мощностью до 500 л.с. – точно такие же, как в чемпионате Европы.

Среди пилотов – победители и призеры зарубежных гонок Вадим Мещеряков, Ринат Салихов, Андрей Солуковцев, Марат Хайров.

SMP TCR RUSSIA (Туринг)

Самый профессиональный класс, где представлены точно такие же автомобили, что и в Кубке мира FIA WTCR: 350-сильные Audi RS3, Cupra Leon, Hyundai Elantra и i30 N – и успешно противостоящие им седаны LADA Vesta Sport!

Состав поистине звездный: Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин – многократные чемпионы России и обладатели Кубков Европы; Владимир Атоев и Александр Смоляр – триумфаторы европейских формульных соревнований. Абсолютно все участники – победители и призеры всероссийских гоночных турниров!

СУПЕР-ПРОДАКШН

Самый технически демократичный класс: в нем 2-литровые купе соревнуются с седанами и хэтчбеками, привод может быть как передним, так и задним, а 300 л.с. снимают с моторов объемом 1,6-2,0 л. LADA Vesta тут противостоит Honda Civic, Volkswagen Scirocco и Mazda 3.

А пилоты-любители, в числе которых Николай Виханский и Роман Голиков, бросают вызов спортсменам заводской команды АВТОВАЗа – титулованным Михаилу Митяеву и Леониду Панфилову!

ТУРИНГ-ЛАЙТ

Самый «злой» класс, в котором компактные модели Audi A1, Volkswagen Polo, Skoda Fabia с 200-сильными турбомоторами сражаются с атмосферными Kia Rio и Hyundai Solaris.

В числе фаворитов – приверженцы обеих концепций, среди которых стоит отметить обладателя Кубка Европы Николая Карамышева, многократного чемпиона России Михаила Симонова и легенду советского и российского автоспорта Владимира Череваня.

S1600

Самый узнаваемый класс – ведь в нем представлены те же самые Kia Rio, LADA Granta и Hyundai Solaris, что встречаются на обычных дорогах. Правда, их двигатели форсированы до 170 л.с., поэтому в руках опытных пилотов – в их числе Артем Антонов, Василий Кораблев, Михаил Дралин и Татьяна Елисеева – компактные хэтчбеки превращаются в грозное оружие.

СПОРТПРОТОТИП CN

Самый необычный класс, наполненный специально построенными для гонок спортпрототипами. Основу пелетона составляют отечественные Шорткаты, созданные по мотивам классического Lotus 7. Есть и французский Mitjet 2l, стилизованный под BMW, и американские машины Legends, стилизованные под модели 30-40 годов.

Участников – четверть сотни! Среди них и сильные гонщицы – Екатерина Бояринова и Татьяна Добрынина. А также юный Константин Сугробов: вчерашний картингист-любитель получил путевку в большой автоспорт благодаря победе во всероссийском турнире «SMP Racing / Газпром – детям».

SMP HISTORIC CUP

Самый ностальгический класс, но отнюдь не медленный! Ведь заботливо сохраненные и подготовленные к гонкам Жигули, Москвичи и ИЖи (среди которых есть даже пикап) развивают скорость, сопоставимую с современными автомобилями.

А пилотируют их как заслуженные ветераны вроде Андрея Козлова и Андрея Артюшина, выступавшие еще в СССР, так и совсем молодые спортсмены – как 20-летний Дмитрий Козлов и 16-летняя Анастасия Пухлякова.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ. Дети младше 14 лет в сопровождении взрослых допускаются бесплатно.

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