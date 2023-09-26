8 этап G-Drive СМП РСКГ Туринг: Грозный. Финал

Чемпионы и обладатели Кубков России по автомобильным кольцевым гонкам определятся 6-7 октября на автодроме «Крепость Грозная» и сразятся за Кубок АХМАТ 8 октября. Сразу два масштабных автоспортивных мероприятия ждут жителей и гостей Чеченской Республики в начале октября. Именно здесь решится судьба титулов в 4 классах серии G-Drive СМП РСКГ Туринг. А на следующий день новоиспеченные чемпионы выйдут на старт этапа Кубка страны по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, который по традиции носит имя AKHMAT Race – в честь первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В пятницу и субботу на автодроме «Крепость Грозная» пройдут 4 динамичные гонки, в которых определятся чемпионы России в классах SMP TCR Russia и Туринг-Лайт, а также обладатели Кубков России в классах Супер-продакшн и S1600.

В каждом классе – свои лидеры. Однако чеченский автодром не впервые принимает финал СМП Российской серии кольцевых гонок, и в истории были случаи, когда на судьбу титула влиял обгон перед самым финишем, а то и одно-единственное очко за лучшее время круга, которое сокомандник случайно отобрал у потенциального чемпиона.

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Во всех классах серии G-Drive СМП РСКГ Туринг принимают участие звезды российского и мирового автоспорта. Среди автомобилей можно найти как спорткары международного уровня, так и хорошо знакомые массовые модели, но в непривычной гоночной подготовке.

SMP TCR RUSSIA (Туринг)

Самый профессиональный класс, где представлены точно такие же автомобили, что и в Кубке мира FIA WTCR – 350-сильные Audi RS3, Cupra Leon, Hyundai Elantra и i30 N – и успешно противостоящие им седаны LADA Vesta Sport!

Состав поистине звездный: Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин – многократные чемпионы России и обладатели Кубков Европы; Владимир Атоев и Александр Смоляр – триумфаторы европейских формульных соревнований. Абсолютно все участники – победители и призеры всероссийских гоночных турниров!

СУПЕР-ПРОДАКШН

Самый технически демократичный класс: в нем купе соревнуются с седанами и хэтчбеками, привод может быть как передним, так и задним, а 300 л.с. снимают с моторов объемом 1,6 – 2,0 л. LADA Vesta тут противостоит Honda Civic, Volkswagen Scirooco и Mazda 3.

А пилоты-любители, в числе которых Николай Виханский и Роман Голиков, бросают вызов спортсменам заводской команды АВТОВАЗа – титулованным Михаилу Митяеву и Леониду Панфилову!

ТУРИНГ-ЛАЙТ

Самый «злой» класс, в котором компактные модели Audi A1, Volkswagen Polo, Skoda Fabia с 200-сильными турбомоторами сражаются с атмосферными Kia Rio и Hyundai Solaris.

В числе фаворитов – приверженцы обеих концепций, среди которых стоит отметить обладателя Кубка Европы Николая Карамышева, многократного чемпиона России Михаила Симонова и легенду советского и российского автоспорта Владимира Череваня.

S1600

Самый узнаваемый класс – ведь в нем представлены те же самые Kia Rio, LADA Granta и Hyundai Solaris, что встречаются на обычных дорогах. Правда, их двигатели форсированы до 170 л.с., поэтому в руках опытных пилотов – в их числе Артем Антонов, Василий Кораблев, Михаил Дралин и Татьяна Елисеева – компактные хэтчбеки превращаются в грозное оружие.

Независимо от класса вся гоночная техника будет заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. G-Drive уже проверено Российской серией кольцевых гонок в сезоне-2022, ралли-рейдом «Шелковый путь», дрифтом и гонками на выносливость СМП РСКГ Эндуранс.

Именно 4-часовой гонкой на выносливость завершится грандиозный праздник автоспорта на автодроме «Крепость Грозная». В этом году марафон AKHMAT Race пройдет как один из этапов серии СМП РСКГ Эндуранс. Новоиспеченные победители кольцевых гонок бросят вызов Виталию Петрову и Сергею Сироткину. На уникальном российском прототипе BR03 пилоты Формулы-1 будут бороться против участников на самой разной технике, от ретромобилей до 600-сильных Мерседесов категории GT3. Победитель этого этапа получит не только очки в зачет Кубка России по гонкам на выносливость, но и традиционный приз – переходящий Кубок AKHMAT, украшенный драгоценностями.

Вход на автодром 7 октября, когда пройдут решающие гонки G-Drive СМП РСКГ Туринг, и 8 октября на 4-часовую гонку AHMAT Race СМП РСКГ Эндуранс свободный.

Партнёрский материал