Абсолютно новый AC Cobra GT Roadster: углепластиковый кузов и 663-сильный V8

В 2021 году AC Cars, называющая себя старейшим автопроизводителем в Великобритании (компания основана в 1901), распрощалась с бензиновой эрой, представив последнюю, как ей тогда казалось, модель с ДВС — AC Ace RS, но весной прошлого года AC Cars обрела нового гендиректора в лице швейцарского инвестора и предпринимателя Дэвида Конза, после чего видение будущего компании изменилось, и вот теперь мы встречаем абсолютно новую бензиновую Кобру.

Напомним, что оригинальная Cobra — это мощная модификация родстера AC Ace из середины 50-х, разработанная при участии легендарного американского конструктора Кэрролла Шелби, который предложил британцам адаптировать для их машины двигатели Ford V8. Выпуском Кобр и занялась в 60-х фирма Shelby American, в связи с чем имя Cobra в первую очередь ассоциируется с Shelby, но и AC Cars, успевшая после кризиса 80-х сменить нескольких владельцев, до недавнего времени выпускала одноимённую модель для любителей спорткаров в классических формах.



Cobra второго поколения (полное имя — AC Cobra GT Roadster) по части дизайна весьма точно цитирует модель первого поколения в её наиболее брутальных модификациях, но кузов стал крупнее, чтобы сделать более комфортным салон и интегрировать в машину современные системы активной и пассивной безопасности. В пресс-релизе сказано, что габаритная длина спорткара со сменой поколений выросла на 110 мм до 4225 мм, колёсная база — на 284 мм до 2570 мм, при этом на сайте компании указано, что длина новой модели — 4330 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1400 мм. Расчётная снаряженная масса — около 1400 кг.



В основе кузова AC Cobra GT Roadster лежит пространственный каркас из алюминиевых экструдированных профилей, все наружные панели выполнены из углепластика. Салон будет выполнен в классическом стиле, со стрелочными приборами по центру передней панели, как у «первой» Кобры, но обещаны современные удобные кресла с большим диапазоном регулировок, электрические стеклоподъёмники, климат-контроль и современная мультимедийная система. Будет ли в том или ином виде предложена крыша, в пресс-релизе не сказано, британский журнал Autocar утверждает, что будет жёсткая съёмная крыша.



Подробностей о подвеске пока нет, зато есть по двигателям. Базовая версия Standard получит 5,0-литровый атмосферный Ford V8 Coyote (460 л.с., 570 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП или 10-ступенчатым «автоматом» (очевидно, тоже производства Ford), до 100 км/ч она сможет разогнаться за 4,5 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Ведущие колёса, конечно, задние.

Продвинутая версия Performance получит компрессорную версию мотора V8 Coyote с максимальной отдачей в 663 л.с. и 780 Нм, время разгона до «сотни» с этим мотором сокращается до 3,6 с, максимальная скорость увеличивается до 278 км/ч.



Диаметр передних тормозных дисков на версии Performance — 394 мм (6-поршневые суппорты), задних — 378 мм (4-поршневые суппорты). На версии Standard тормоза скромнее — 380 мм спереди (6-поршневые суппорты), 330 мм сзади (однопоршневые суппорты). На версии Performance колёса 21-дюймовые, на версии Standard — 19-дюймовые.

Минимальная цена AC Cobra GT Roadster в Великобритании составит 285 000 фунтов стерлингов, производство должно начаться в 2024 году. Будут ли у новой модели электрические версии, пока неизвестно. Классическую Кобру AC Cars предлагала с несколькими вариантами электрической силовой установки. Сейчас упоминаний о классической линейке на сайте компании нет — разве только в разделе «история».

