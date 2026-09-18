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Acura поставит на паузу производство кроссовера MDX Type S

18.09.2026 525 0 0
Acura поставит на паузу производство кроссовера MDX Type S

Причём причина заключается не в том, что спрос на эту модель низкий, а в проблемах с сертификацией из-за меняющихся норм EPA (Environmental Protection Agency).

Марка Acura, принадлежащая японской компании Honda, на основном для неё рынке, в США, сейчас чувствует себя в целом неплохо. По данным сайта gcbc.net, дилеры бренда за первые три квартала 2026 года реализовали здесь в общей сложности 93 532 экземпляра, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Напомним, ранее производителю пришлось пересмотреть некоторые планы: в конце 2025-го был отправлен в отставку паркетник ZDX, в марте 2026-го компания отказалась от выпуска спортивного кроссовера RSX.

На фото: Acura MDX Type S

Одной из наиболее востребованных моделей марки в Штатах является кроссовер Acura MDX. За первые восемь месяцев 2026 года этот паркетник разошёлся по американскому рынку тиражом в 33 903 экземпляра, что на 21,3% больше, чем в январе-августе 2025-го. У этого SUV сейчас есть «заряженное» исполнение с «фамильной» прибавкой Type S к названию.

Однако в скором будущем производство этой модификации могут поставить на паузу, об этом сообщает Automotive News со ссылкой на представителей марки. По данным источника агентства, приостановка произойдёт после завершения выпуска Acura MDX Type S 2026 модельного года. Информации о том, когда производство планируется возобновить, пока нет.

Стоит отметить, что причина приостановки не связана, как можно было бы подумать, с низким спросом на эту модификацию паркетника. Как отметили в агентстве, мешают проблемы с сертификацией из-за меняющихся норм EPA (Environmental Protection Agency). Из-за предложения перенести поэтапный переход на следующий уровень ужесточения норм выбросов есть шанс, что компании придётся дважды проходить сертификацию двигателя для, как выразились в компании, «такой нишевой модели, как MDX Type S».

На фото: салон Acura MDX Type S

Напомним, «заряженный» кроссовер Acura оснащается 3,0-литровой турбошестёркой серии J30AC, максимальная мощность которой равна 360 л.с., а крутящий момент – 480 Нм. Этот двигатель работает в паре только с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. У стандартного Acura MDX под капотом находится бензиновый атмосферник V6 объёмом 3,5 литра, его отдача равна 294 л.с. и 362 Нм, в комплект тоже положен 10 АКП.

Пока что Acura MDX Type S есть в продаже на американском рынке. За такой кроссовер просят не менее 75 850 долларов (что эквивалентно примерно 6,39 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь, стоимость базового переднеприводного паркетника здесь составляет 51 800 долларов (около 4,36 млн рублей). Покупка самой доступной полноприводной модификации обойдётся в 54 000 долларов (около 4,55 млн рублей).

Минувшим летом стало известно о том, что Acura готовит новый флагманский трёхрядный кроссовер, который в иерархии бренда окажется на ступень выше MDX. Ожидается, что эта новинка получит гибридную установку, а также, что её серийное производство наладят в сентябре 2029 года на заводе Honda, расположенном в Линкольне (штат Алабама, США).

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