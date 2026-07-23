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Acura готовит новый флагманский кроссовер, который окажется на ступеньку выше MDX

23.07.2026 306 0 0
Acura готовит новый флагманский кроссовер, который окажется на ступеньку выше MDX

Ожидается, что новинку оснастят гибридной установкой, что неудивительно, если учесть как печально у Хонды обстоят дела с «электричками» на американском рынке.

Положение марки Acura, принадлежащей японской компании Honda, на основном для неё рынке, в США, сейчас довольно стабильно. Так, за 2025 год дилеры бренда реализовали здесь около 134,8 тыс. экземпляров, что на 1,9% больше, годом ранее. За первое полугодие 2026-го продажи составили 69,7 тыс. единиц (всего на 0,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года). Тем не менее, Акура ранее понесла потери, которые коснулись электромобилей: весной компании пришлось отказаться от выпуска спортивного кроссовера RSX, а в конце прошлого года – отправить в отставку ZDX.

Так что нет ничего удивительного в том, что у очередной новинки, которую готовит Acura, очевидно, будет гибридная, а не полностью электрическая «начинка». Как сообщает Automotive News, японская марка уже разрабатывает для «штатного» рынка флагманский трёхрядный кроссовер, который в иерархии бренда окажется на одну ступень выше паркетника MDX.

На фото: актуальный кроссовер Acura MDX Type S

По данным агентства, во внутренних документах грядущий SUV назван «Acura XL» – то ли забавный внутренний индекс, то ли намёк на солидные габариты и вместительность пока официально не анонсированного кроссовера. Ещё сообщается, что компания намерена наладить серийное производство новинки в сентябре 2029 года на заводе Honda, расположенном в Линкольне (штат Алабама). Ожидается, что годовой объём выпуска может достичь 40 тыс. единиц.

По предварительным данным, грядущий флагманский SUV оснастят некой новой гибридной силовой установкой от Honda, подробности о ней появятся позже. Не исключено, что в состав этой системы войдёт двигатель V6. Напомним, в мае 2026-го Хонда немного рассказала о новом семействе гибридных установок: в частности, о том, что их стоимость по сравнению с существующими гибридными системами компании будет снижена на 30%, а экономичность удастся улучшить на 10%.

На фото: салон Acura MDX Type S

В конкуренты на американском рынке новинке от Acura прочат Lexus TX, который является ближайшим родственником Toyota Grand Highlander. Продажи TX в Штатах начались в 2023 году, его габаритная длина в зависимости от версии равна либо 5159 мм, либо 5169 мм, а расстояние между осями составляет 2949 мм. Стоит отметить, что сейчас этот SUV предлагается с бензиновой турбочетвёркой объёмом 2,4 литра (максимальная мощность – 279 л.с., крутящий момент – 430 Нм), а также с гибридной установкой, в основе которой лежит тот же турбомотор, работающий в тандеме с электродвигателем на задней оси (совокупная отдача – 371 л.с. и 555 Нм).

Стоит отметить, что совсем недавно японская марка сняла с производства модификацию Lexus TX 550h+, которая оснащалась plug-in гибридной системой с 3,5-литровым двигателем V6 в основе, работающим в комплекте с двумя электромоторами и тяговой батареей ёмкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача у такого кроссовера была равна 410 л.с., а запас хода при движении только на электротяге составлял 53 км.

Стоит ожидать, что новый флагманский кроссовер Acura окажется дороже по сравнению с актуальным MDX. На американском рынке стартовый ценник нынешнего паркетника равен 51 800 долларов, что эквивалентно примерно 4,06 млн рублей по текущему курсу (стоимость указана без платы за доставку). За топ-версию здесь просят не менее 75 850 долларов (около 5,94 млн рублей).

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