Большой кроссовер Lexus TX, брат Toyota Grand Highlander: продажи начались

На данный момент премиальный SUV доступен с двумя силовыми установками на выбор. В следующем году на рынок выйдет топовый подзаряжаемый гибрид.

Премьера трехрядного кроссовера Lexus TX состоялась в июне. Теперь же в США раскрыли комплектации и цены, вдобавок на местном потребительском сайте Лексуса заработал конфигуратор модели.

Напомним, TX создан специально для Северной Америки, там он, по сути, заменил почивший Lexus RX L (у «эр-икса» нового поколения растянутой версии нет). Ближайшим родственником нового премиального кросса является Toyota Grand Highlander: обе модели построены на платформе GA-K с поперечным расположением мотора. Длина Lexus TX равна 5159 или 5169 мм (зависит от исполнения), колесная база – те же 2949 мм, что и у Grand Highlander (но этот SUV короче).

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Сейчас новый Лексус предложен в двух модификациях. Начальный вариант Lexus TX 350 оснащен бензиновой турбочетверкой 2.4 мощностью 279 л.с. (430 Нм) и восьмиступенчатым автоматом, такой кросс бывает с передним или полным приводом. Lexus TX 500h (машина на «живых» фото) – это полноприводный гибрид (без возможности зарядки от розетки) с тем же турбомотором 2.4, отдельным электродвигателем на задней оси и шестиступенчатым автоматом, совокупная отдача такого кроссовера составляет 371 л.с. и 555 Нм. У гибридного SUV по умолчанию имеются пакет F Sport Performance и полноупровляемое шасси. А в следующем году до дилеров доберется еще одна версия – подзаряжаемый гибрид TX 550h+ с установкой на основе атмосферника V6 3.5 и электромеханическим вариатором (суммарная мощность – 412 л.с.).



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Lexus TX 350 доступен в трех комплектациях – безымянной базовой, Premium и Luxury. И только две последние версии предусмотрены для Lexus TX 500h. В арсенале самого дешевого кроссовера значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, семиместный салон, подогрев передних сидений, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа-система с 14-дюймовым экраном, десять подушек безопасности и комплекс Lexus Safety System+ 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга слепых зон и т.д.).

Начиная с исполнения Premium появляются панорамная крыша, вентиляция передних кресел, электропривод складывания третьего ряда и ассистент парковки. Версия Luxury – это еще дополнительная кожаная отделка, атмосферная подсветка, подогрев руля и сидений второго ряда.



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Среди опций – 22-дюймовые диски (у гибрида они идут по умолчанию), отдельные капитанские кресла посередине (с подогревом и вентиляцией), виртуальная приборка, цифровое салонное зеркало (на него выводится изображение с камеры), система помощи в пробках, проекционный дисплей.



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Цена Lexus TX 350 лежит в диапазоне от 55 050 до 62 550 долларов, Lexus TX 500h обойдется в 69 350 – 72 650 долларов. В прайс-лист Лексуса уже включена доставка, но налоги не учтены. Для сравнения, родственный «традиционный» Toyota Grand Highlander с тем же 2.4T стоит 43 070 – 53 545 долларов, гибридный кросс Тойоты (у него две системы, с Лексусом совпадает одна) обойдется в 44 670 – 58 125 долларов (без учета и налогов, и доставки).

