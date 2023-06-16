Aehra Sedan собирается побороться за покупателей с Porsche Taycan и Mercedes-AMG EQS

Стартап Aehra появился в публичном пространстве в июне прошлого года, его штаб-квартира находится в Милане. Основателями являются предприниматели Хазим Нада и Сандро Андреотти, а на должность главного дизайнера-конструктора был приглашён Филиппо Перини, который ранее работал в Lamborghini. Первенца марки – кроссовер Aehra SUV – компания показала в ноябре 2022-го, теперь же дебютировала вторая новинка итальянского молодого бренда – Aehra Sedan.

На фото: Aehra Sedan

Пока что четырёхдверка представлена в статусе концепта, однако, по словам Филиппо Перини, показанный электрокар выглядит «практически идентично серийной модели». Главный дизайнер отметил, что оба электромобиля – и седан, и кроссовер – появятся в продаже на европейском и американском рынках в 2026 году.



Известно, что в основу Aehra Sedan легла та же платформа, на которой базируется первенец бренда, у него аналогичная компоновка со сдвинутым вперед салоном, рассчитанным на четырёх седоков – второй ряд представляет собой два отдельных кресла. Своим принципам компания не изменяет: сообщается, что пространства внутри хватит даже «полноразмерным игрокам американской НБА».



Стиль оформления Aehra Sedan во многом перекликается с Aehra SUV – те же обтекаемые линии кузова, раскосые фары узкой формы, спортивно оформленная нижняя часть переднего бампера с оригинальными воздухозаборниками. Кроме того, у новинки такие же четыре подъёмные двери конструкции «крылья бабочки» (со сложной кинематикой). И также как и у кроссовера, традиционные наружные зеркала заменены камерами, которые крепятся к передним стойкам.



Интерьер второй модели итальянской марки, такой же, как и у первенца Aehra. Здесь есть крупный (во всю ширину передней панели) дисплей, который «прячется» во время движения электрокара. Если Sedan припаркован, то цифровую панель можно поднять наверх и использовать как большой монитор. Ещё в салоне можно увидеть тачскрин, заменивший центральную консоль.



На фото: салон Aehra Sedan

В компании рассказали, что полностью «зелёная» силовая установка Aehra Sedan включает в себя три электромотора, совокупная отдача системы составит от 750 до 820 л.с. Четырёхдверку снабдили тяговым аккумулятором ёмкостью 120 кВт*ч, по данным производителя, дальнобойность электрокара без подзарядки составляет 800 км. У новинки максимальная скорость равна 265 км/ч.



Ожидается, что за покупателей новинке придётся побороться с Porsche Taycan и Mercedes-AMG EQS. Не исключено, что к 2026-му в нише появятся и другие конкуренты. По предварительным данным, в Европе ценник модели составит около 160 тыс. евро, официальный прайс-лист Aehra Sedan будет опубликован ближе к старту продаж.

