АКМ-Service обеспечит качественное обслуживание клиенту и автомобилю

Поломка автомобиля, необходимость в проведении его сервисного обслуживания или техосмотра требует посещения сервисного центра. Однако далеко не везде клиент сможет рассчитывать на предоставление услуг действительно высокого качества и по приемлемым ценам. Поэтому новый автосервис в Ясенево АКМ-Service благодаря своему профессиональному обслуживанию пользуется высокой популярностью среди автомобилистов. Компания готова предоставить широкий перечень услуг – от замены масла до ремонта двигателя. При этом высокая квалификация персонала и использование современных инструментов для диагностики и ремонтных работ позволяют гарантировать нужный результат.

На правах рекламы

Сотрудничество с данным сервисом обеспечивает клиенту целый ряд преимуществ:

на 100% своевременное выполнение ремонта;

гарантия 6 месяцев на все работы, а также сохранение заводской гарантии на все детали;

профессиональные консультации по выбору и покупке автозапчастей;

скидки и выгодные акционные предложения;

качественный сервис, возможность лично проследить за ходом ремонта и др.

Обратиться в АКМ-Сервис и получить предварительное заключение о стоимости ремонта своего автомобиля можно и без необходимости приезжать в автосервис. Для этого можно предоставить фото, и специалисты оценят повреждения машины на профессиональном уровне. Получить максимально точный расчет стоимости ремонта можно, воспользовавшись онлайн-сайтом автосервиса. Ответив на несколько вопросов и отослав заявку, уже через несколько минут пользователь будет иметь заключение мастера.

На время проведения ремонта компания также предоставляет возможность воспользоваться подменным авто. Это может стать идеальным вариантом для тех, кто нуждается в мобильности и возможности самостоятельно управлять своим временем. Кроме того, АКМ-Service гарантирует, что мастера автосервиса устранят только реальные поломки. Поэтому никакие работы не будут производиться без решения автовладельца.

Своим клиентам компания предлагает доступные и конкурентные цены, которые на порядок ниже большинства сервисных центров. К тому же здесь всегда можно получить дополнительные скидки, либо воспользоваться действующими акциями. Получить подробную информацию о том, какие именно выгодные предложения сегодня действуют в техцентре, можно на сайте компании, в соответствующем разделе.