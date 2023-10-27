Alan Mann Racing ePower Mustang: крутой электромод от легендарной гоночной команды

История Alan Mann Racing тесно связана с компанией Ford и её моделями, именно эта команда сделала на базе среднемоторного GT40 два прототипа с облегчёнными кузовами, что стало важно вехой на пути к триумфу заводской команды Ford в 1966 году в Ле-Мане. В честь Alan Mann Racing была даже названа спецверсия суперкара Ford GT последнего поколения. Эта же команда одной из первых подготовила Ford Mustang первого поколения к гонкам и научила его побеждать. Основатель команды Алан Манн умер в 2012 году, теперь ей заведует его сын Генри Манн, сегодня Alan Mann Racing занимается в основном реставрацией и обслуживанием старых машин, готовит их к ретро-ралли и прочим подобным мероприятиям.

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В прошлом году Генри Манн познакомился в США на Чикагском автосалоне со своим полным тёзкой из американской семьи Манн, она владеет корпорацией Manncorp, основной профиль которой — производство станков для выпуска микроэлектроники. Mann ePower Cars — дочерняя компания Manncorp, вместе с британской Alan Mann Racing она будет выпускать и продавать высококлассные рестомоды, такие как AMR ePower Mustang.



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AMR ePower Mustang — это электромод (частный случай рестомодинга), у которого ДВС заменён электромотором и батареей. Максимальная отдача электромотора — 304 л.с. и 310 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал Torsen, подробностей о коробке передач или редукторе нет. До 60 миль/ч электромод разгоняется за 5,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 156 км/ч. Ёмкость батареи — 72 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 354 км.



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Для изготовления электромода требуется оригинальный Ford Mustang первого поколения, выпущенный в 60-х до первого крупного рестайлинга, он разбирается до винтика, кузов реставрируется и усиливается. Салон также проходит полную переборку, получает новые материалы отделки, новые спортивные передние кресла, современную систему климат-контроля, мультимедийный экран и ряд других комфортных дополнений. Кузов окрашен в фирменные цвета Alan Mann Racing — красный с золотым.



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Ходовая часть у AMR ePower Mustang полностью новая, с современным реечным рулевым механизмом и полностью независимой подвеской на двойных поперечных рычагах «по кругу» с пружинами и амортизаторами Quantum Racing. Стоковые тормоза заменяются современными перфорированными дисковыми с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней.



На изготовление одного рестомода требуется около 1000 часов, цена — от 200 000 фунтов стерлингов.

