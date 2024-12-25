Alpine продолжает разработку серийного кроссовера A390: первое изображение

Согласно плану, новинка французского бренда будет представлена во второй половине следующего года, а в продажу поступит в начале 2026-го.

О том, что марка Alpine поглотила подразделение Renault Sport и готовится к расширению линейки, французская группа объявила ещё в 2021 году. Причём в компании сразу сказали, что все новые модели получат полностью электрическую «начинку». Первенцем этой линейки стал хот-хэтч Alpine A290: его серийный вариант был представлен в июне текущего года. Сейчас в компании продолжают разработку первого кроссовера Alpine.

На фото: концепт Alpine A390_β

Напомним, ранее предполагалось, что этот SUV получит название GT X-Over, но позже в компании передумали: на рынок кроссовер выйдет под именем Alpine A390. Кстати, цифра 3 в индексе означает принадлежность к С-классу, а 90 указывает на то, что это универсальная модель для повседневных поездок (у истинных спорткаров бренда на этом месте в индексе 10).

Французская марка показала концепт паркетника – Alpine A390_β – в октябре текущего года. Однако ещё раньше замаскированный прототип будущей новинки попался фотошпионам в ходе дорожных тестов. Тем не менее официальных изображений, раскрывающих экстерьер серийной версии кроссовера, пока не публиковалось. Свой вариант потенциальной внешности Alpine A390 предлагает дизайнер испанского издания Motor.es.

Рендер серийного кроссовера Alpine A390

Судя по рендеру, модели оставят «акулий» заострённый нос, ребро, проходящее по центру капота, выштамповки на боковинах. Кроссовер, вероятно, получил головную оптику сложной формы, где сверху находится узкая полоса, проходящая через всю ширину передней части, а ниже – дополнительные треугольные «штрихи». На месте, где обычно располагается радиаторная решётка, у «электропаркетника» можно увидеть надпись с названием бренда.

На фото: салон концепта Alpine A390_β 1 / 2 На фото: салон концепта Alpine A390_β 2 / 2

В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с рисунком в виде необычной сетки. Судя по изображению, эту модель снабдили обвесом по периметру кузова из глянцево-чёрного пластика, включая накладки на колёсные арки. Ещё Alpine A390 получил выдвижные ручки передних дверей и встроенные в рамку остекления – у задних боковых дверей.

На фото: прототип Alpine A390 1 / 2 На фото: прототип Alpine A390 2 / 2

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе Alpine A390 лежит модульная платформа AmpR Medium, которая ранее называлась CMF-EV. Эта «тележка» роднит новинку с актуальными Renault Scenic, Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Известно, что у модели будут версии как с двумя, так и тремя электромоторами, в зависимости от исполнения совокупная мощность составит 360, 480 или 600 л.с. Кроссоверу предложат литий-ионную батарею в двух вариантах ёмкости (показатели станут известны позже), максимальный запас хода на одной зарядке у него составит около 600 км.

Известно, что серийный полностью электрический паркетник Alpine A390 будет официально представлен во второй половине следующего года, а в продажу эта новинка французской марки поступит в начале 2026-го. В конкуренты ему прочат Porsche Macan EV.