Аналитический отчет по авторынку России от Gruzdev Analyze и FIT SERVICE

20 июля
10.00 – 11.30 по Москве
Онлайн-трансляция на YouTube.
Что обсудят на встрече эксперты?
Тенденции авторынка
Общая ситуация на автомобильном рынке в России: пробеги и продажи авто. Как изменилось количество машинозаездов? Доли рынка по каналам.
Запчасти
Какие бренды ушли и остались. Какие новые бренды появились? Есть ли дефицит? Как изменилось качество товаров? Где сейчас покупают запчасти?
Показатели сети FIT SERVICE
Ключевые показатели сети. Как они поменялись за квартал. Обсудим количество клиентов на пост, средний чек клиента и др.
Дилерский сегмент
Как происходил переход из монобрендового сервиса на мультибренд. С какими трудностями столкнулись? Как решали возникающие трудности?
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