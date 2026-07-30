Анонсирован кроссовер Chery Fulwin T7 – это брат российского Tenet Plus L6

На домашнем рынке новый паркетник Chery предложат с электрической установкой, тогда как у нас его родственник будет представлен с ДВС. В Китае продажи кросса стартуют в ближайшее время.

Компания Chery анонсировала пополнение своей электрифицированной линейки Fulwin с отдельной эмблемой – совсем скоро в Поднебесной можно будет приобрести паркетник с индексом T7. Это электрокар, на других рынках (например, в Таиланде) он появится как Lepas L6 EV. При этом у модели Lepas есть и чисто бензиновая версия, которая вот-вот стартует в России под брендом Tenet Plus: наш кроссовер тоже зовется L6.

Слева — электрокросс Chery Fulwin T7 для Китая, справа — экспортный Lepas L6 EV 1 / 2 Бензиновый кроссовер Tenet Plus L6 для России 2 / 2

Внешне адресованный Китаю паркетник Chery Fulwin T7 от экспортного Lepas L6 EV почти не отличается. Если же сравнивать с российским бензиновым Tenet Plus L6, то у электрокаров иное оформление передней части. Электрические паркетники имеют оригинальный бампер, вместо крупной радиаторной решетки – гладкая панель. Кроме того, Fulwin T7/Lepas L6 EV достались вполне себе стандартные фары, тогда как у нашего «традиционного» кроссовера двухэтажная головная оптика.

Chery Fulwin T7 для Китая 1 / 3 Chery Fulwin T7 для Китая 2 / 3 Chery Fulwin T7 для Китая 3 / 3

Длина Chery Fulwin T7 равна 4570 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1694 мм. Российский кроссовер Tenet Plus L6 чуть короче (4554 мм) и ниже (1681 мм). Колесная база у машин одинаковая – 2700 мм.

Chery Fulwin T7 для Китая

В салоне нашего бензинового кроссовера и экспортного электрокара установлен вертикальный экран мультимедийной системы. В Китае Fulwin T7 получил планшет более привычного формата, под которым вдобавок появились дефлекторы обдува. В остальном интерьер у модели марки Chery такой же, как у паркетников Lepas и Tenet Plus. Внутри установлены трехспицевый руль, узкий приборный экран и двухъярусный центральный тоннель.

Chery Fulwin T7 для Китая 1 / 3 Chery Fulwin T7 для Китая 2 / 3 Chery Fulwin T7 для Китая 3 / 3

По предварительным данным, китайцам Chery Fulwin T7 предложат с единственным 242-сильным электромотором на передней оси. Емкость батареи еще не раскрыта, при этом в Chery сообщили о том, что без подзарядки кроссовер проедет 600 км (вероятно, по циклу CLTC).

Chery Fulwin T7 для Китая 1 / 3 Chery Fulwin T7 для Китая 2 / 3 Chery Fulwin T7 для Китая 3 / 3

Больше подробностей о Chery Fulwin T7 должно появиться в ближайшее время.