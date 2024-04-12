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  • Анонсирован обновлённый внедорожник GMC Yukon: брат Tahoe станет глобальной моделью

Анонсирован обновлённый внедорожник GMC Yukon: брат Tahoe станет глобальной моделью

12.04.2024 587 0 0

У вездехода GMC изменится внешность. Интерьер еще не засвечен, но и его, скорее всего, переделают. Кроме того, модель должна получить более мощный дизель.

Внедорожники GMC Yukon и Yukon XL актуального поколения дебютировали в 2020 году – это более дорогие аналоги Chevrolet Tahoe и Suburban. Модели Шеви пережили рестайлинг под конец 2023-го, а теперь пришла очередь их родных братьев: опубликован первый тизер. К слову, в этом году оба семейства ушли в «минус»: по итогам первого квартала в США продано 18 013 внедорожников GMC Yukon (-9%), результат Chevrolet Tahoe – 23 324 шт. (-14%), Suburban – 9684 шт. (-30%).

Обновленный GMC Yukon AT4
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Дореформенный GMC Yukon AT4
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Судя по картинке, Yukon получит новые, более компактные фары, при этом светодиодные С-образные ходовые огни сохранят. На тизере запечатлен внедорожный вариант AT4 – у него будут оригинальные (и тоже новые) радиаторная решетка и бамперы. Остальным исполнениям, очевидно, достанется тот же набор доработок с поправкой на стиль – например, топовый Yukon Denali наверняка отличится обильной хромированной отделкой.

В салоне же, вероятно, заменят приборку и мультимедийную систему, плюс у вездехода будут иные материалы отделки. Ну и еще должны расширить список доступного оборудования.

Дореформенный GMC Yukon AT4
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Дореформенный GMC Yukon AT4
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Дореформенный GMC Yukon AT4
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Дореформенный GMC Yukon Denali
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Следом за Chevy Tahoe внедорожник GMC Yukon должен перейти на модернизированный рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 Duramax с отдачей в 309 л.с. и 671 Нм (нынешний мотор выдает 281 л.с. и 623 Нм). Бензиновые же двигатели, как ожидается, останутся прежними: это атмосферники V8 5.3 (360 л.с.) и V8 6.2 (426 л.с.). Все моторы сочетаются с десятиступенчатым автоматом. «Простые» версии Yukon имеют задний привод, у дорогих исполнений – полный привод с понижающей передачей.

Полноценную премьеру обновленный внедорожник справит позже в этом году.

Между тем ранее концерн General Motors объявил о планах превратить GMC в глобальный бренд. Так, сейчас модели марки доступны в Северной Америке и некоторых странах Ближнего Востока, плюс с прошлого года открылось представительство в Корее. В 2024-м автомобили GMC появятся еще и в Китае, а в 2025-м бренд выведут на рынки Австралии и Новой Зеландии. Так вот в релизе, посвященном рестайлинговому GMC Yukon, говорится о том, что этот внедорожник станет одной из «мировых» моделей.

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