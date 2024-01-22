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GMC готовится к выходу на несколько новых рынков и старту Acadia следующего поколения

22.01.2024 342 0 0

Модели американской марки в текущем году должны появиться в Поднебесной, а в 2025-м они выйдут на рынки Австралии и Новой Зеландии.

Бренд GMC входит в состав концерна General Motors. Его линейку составляют кроссоверы, внедорожники, пикапы и коммерческие автомобили. В компании проанализировали итоги прошлого года и выяснили, что 2023-й оказался лучшим годом для марки (речь о розничных продажах в США) с 2017-го. Кроме того, свой лучший результат за всю историю показал грузовик Sierra в исполнениях LD и HD.

На фото: GMC Sierra 1500

В GMC подсчитали, что прирост по объёму продаж машин в США по итогам 2023 года составил 6,5%, при этом в компании не приводят конкретное количество реализованных автомобилей, однако, по данным ресурса Goodcarbadcar.net, результат в прошлом году составил 563 692 экземпляра. На домашнем рынке бестселлером оказалась Sierra 1500 (продано 189 288 единиц), следом идут Sierra HD и Acadia.

На фото: GMC Yukon

Ещё в компании подчеркнули, что продолжают наращивать объёмы производства полностью электрических пикапов и внедорожников GMC Hummer, так как спрос на них по-прежнему растёт. Отмечается, что совокупные продажи этих «зелёных» вездеходов за прошлый год выросли примерно вдвое.

На других рынках у марки тоже прирост. Так, в Канаде розничные продажи автомобилей GMC по итогам прошлого года увеличились на 10%. При этом здесь продукция бренда занимает 5,5-процентную долю на общем авторынке. При этом Yukon и Yukon XL являются самыми продаваемыми полноразмерными внедорожниками в стране. Ещё в компании подсчитали, что на Ближнем Востоке показатель вырос на 15%, а в Мексике – на 14,4%.

На фото: GMC Acadia нового поколения

Теперь марка намерена расширить географию: по плану, в ближайшей перспективе GMC выйдет на три новых рынка. Так, в 2024 году продукция бренда должна появиться в Китае, а на 2025-й намечен выход на авторынки Австралии и Новой Зеландии. Известно, что первой моделью бренда в этих странах станет полноразмерный внедорожник Yukon. Ещё в компании напомнили, что в прошлом году бренд был запущен в Южной Корее. Здесь роль первенца GMC исполнила Sierra LD – модель открыла нишу пикапов премиум-класса в стране.

Ещё производитель ждёт скорого старта продаж GMC Acadia нового поколения. Напомним, этот кроссовер дебютировал в начале осени 2023-го в рамках автосалона в Детройте. Трёхрядный SUV получил иную внешность (в нынешнем фирменном стиле), другой салон, а также позаимствовал технику у актуального Chevrolet Traverse (марка Chevrolet тоже принадлежит GM), который был представлен в июле прошлого года.

На фото: салон GMC Acadia нового поколения

Под капотом у нового GMC Acadia находится 333-сильная турбочетвёрка объёмом 2,5 литра, а её максимальный крутящий момент составляет 442 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Привод у такого кроссовера может быть передним или полным. Цены в компании пока не обнародовали.

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