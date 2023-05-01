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Пикап-тяжеловес GMC Sierra HD получил версии AT4X и AEV Edition

01.05.2023 87 0 0

Американская марка пока не назвала цены новых версий своего полноразмерного грузовика. В дилерских центрах автомобили появятся осенью текущего года.

Марка GMC входит в состав американского концерна General Motors. Она представила актуальное поколение пикапа Sierra в 2018 году, в свою очередь «тяжёлый» вариант с прибавкой HD (Heavy Duty) был рассекречен в начале 2019-го. Обновлённый пикап GMC Sierra 1500 было представлен в октябре 2021, а годом позже компания показала и посвежевшую версию «тяжеловеса» GMC Sierra HD.

На фото: GMC Sierra HD AT4X

Теперь в компании GMC рассказали о паре новых версий Sierra HD – речь идёт о AT4X и AEV Edition. Кстати, стоит отметить, что у GMC Sierra 2500HD раньше не было исполнения AT4X, однако соответствующий топовый вариант имеется у других моделей этой марки.

На фото: салон GMC Sierra HD AT4X

Этот автомобиль имеет дополнительное оборудование, предназначенное для езды по бездорожью, у него внедорожные шины Goodyear Territory диаметром 35 дюймов, новый дифференциал с электронной блокировкой задней оси, поднятая на 38 мм подвеска, модернизированные поворотные кулаки, иные амортизаторы, алюминиевая накладка спереди и другие изменения.

На фото: GMC Sierra HD AT4X AEV Edition

В салоне предусмотрены отделанные кожей передние кресла с функцией массажа, древесный декор, а также акустическая система Bose с 12 динамиками (всё входит в пакет Obsidian Rush). Ещё у варианта GMC Sierra HD AT4X есть новый ездовой режим Off-Road, который позволяет настраивать работу самых разных систем пикапа – ABS, контроль устойчивости и тяги, положение дроссельной заслонки, а также систему переключения десятиступенчатой автоматической коробки передач Allison.

«Начинка» у новой версии полноприводного грузовика осталась стандартная – речь идёт о дизеле Duramax, объём которого равен 6,6 литра: этот мотор был модернизирован в рамках недавнего обновления тяжеловеса, ему заменили турбонагнетатель, в результате его отдача сейчас равна 477 л.с. (на 25 л.с. больше, чему дореформенной версии), а максимальный крутящий момент – 1320 Нм (на 88 Нм больше).

Ещё одной версией модели стала GMC Sierra HD AEV Edition. Такой вариант «тяжеловеса» отличается за счёт более агрессивной внешности, он разработан совместно с компанией American Expedition Vehicles. У таких пикапов оригинальные 18-дюймовые колёсные диски, стальные бамперы, имеется интегрированная лебёдка и буксировочные крюки. Больший уровень защиты обеспечивают специальные прочные стальные накладки. Салон такой же – с пакетом Obsidian Rush.

GMC пока не рассекретила стоимость новых версий Sierra HD, но AT4X и AEV Edition окажутся на месте топовых исполнений, так что, очевидно, будут дороже нынешних пикапов. Согласно официальному сайту марки, на домашнем рынке актуальный грузовик можно купить за 44 400 – 91 900 долларов. По плану, в дилерских центрах новые версии грузовиков появятся осенью текущего года.

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