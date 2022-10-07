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  • Ещё один полноразмерный грузовик-тяжеловес: GMC обновил Sierra HD

Ещё один полноразмерный грузовик-тяжеловес: GMC обновил Sierra HD

07.10.2022 15 0 0

Посвежевший пикап американского бренда поступит в дилерские центры в первом квартале следующего года.

 

Марка GMC принадлежит концерну General Motors, актуальное поколение пикапа Sierra было представлено в 2018 году, а «тяжёлый» вариант с прибавкой HD компания рассекретила в начале 2019-го. Примерно год назад дебютировал обновлённый пикап GMC Sierra 1500. Отметим, по данным сайта Carsalesbase, продажи Sierra по итогам 2021-го сократились на 1,6% до 248 924 экземпляров. В текущем году у грузовика тоже «минус»: за первое полугодие клиенты купили 118 938 экземпляров, что на 14,1% меньше, чем в январе-июне предыдущего года. Теперь настала очередь презентации посвежевшей версии GMC Sierra HD.

На фото: GMC Sierra 2500 HD AT4 Crew Cab
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На фото: GMC Sierra 2500 HD AT4 Crew Cab
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На фото: GMC Sierra 2500 HD AT4 Crew Cab
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Новинка GMC влилась в стройный ряд недавних премьер больших грузовиков-тяжеловесов: в конце прошлого месяца были показаны Ford F-Series Super Duty, Ram 2500 Heavy Duty Rebel, а также «близнец» нынешней Сьерры – Chevrolet Silverado HD.

На фото: GMC Sierra 2500 HD Denali Ultimate Crew Cab
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На фото: GMC Sierra 2500 HD Denali Ultimate Crew Cab
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На фото: GMC Sierra 2500 HD Denali Ultimate Crew Cab
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В ходе обновления Sierra HD пересмотрели внешность. Палитра цветов кузова пополнилась за счёт шести новых вариантов. Пикап получил видоизменённую решётку радиатора (в трёх разных исполнениях). Также грузовик имеет иную головную оптику с большими «уголками» дневных ходовых огней: теперь она оформлена похожим образом с актуальным исполнением GMC Sierra 1500. Этой версии освежили оформление нижней части переднего бампера, а «противотуманки» сделали чуть уже. Вариант HD снабдили новыми задними фонарями и другими колёсными дисками.

На фото: GMC Sierra 3500 HD Denali Crew Cab
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На фото: GMC Sierra 3500 HD Denali Crew Cab
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На фото: GMC Sierra 3500 HD Denali Crew Cab
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Рестайлинговый GMC Sierra HD получил ещё одну роскошную комплектацию – топовой теперь стала Denali Ultimate. У пикапа новый интерьер с другими материалами для отделки и иной центральной консолью, перед водителем находится дисплей виртуальной «приборки» диагональю 12,3 дюйма, а в центре передней панели – крупный тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 13,4 дюйма). Мультимедиа имеет поддержку Android Auto и Apple CarPlay, включает в себя сервисы Google. Экран может «делиться надвое»: в этом случае слева находится отображение навигационной системы, а справа – элементы управления звуком.

Моторная линейка такая же, как у недавно представленного «близнеца» Chevrolet Silverado HD. В гамме числится прежний бензиновый двигатель V8 объёмом 6,6 литра мощностью 407 л.с. (максимальный крутящий момент – 628 Нм). Второй вариант – модернизированный дизельный мотор Duramax, его объём тоже равен 6,6 литра. Двигателю заменили турбонагнетатель, так что теперь его отдача выросла на 25 л.с. и составляет 477 л.с. (крутящий момент увеличился на 88 Нм до 1320 Нм). В пару к обоим моторам предлагается десятиступенчатый «автомат».

С новым пакетом Max Tow грузоподъёмность обновлённого исполнения Sierra HD 2500 Crew Cab составляет 9934 кг, при этом максимальный показатель для других конфигураций модели составляет 10 206 кг: этот результат на 1814 кг больше, чем у предшественника. Для тех, кому и этого будет мало, есть вариант 3500 HD – его грузоподъёмность равна 16 329 кг. 

Посвежевший пикап GMC Sierra HD доберётся до дилеров в США в первом квартале 2023 года. Цены в компании пока не назвали. Сейчас цена этого тяжеловеса стартует с отметки 40 200 долларов.

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