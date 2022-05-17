Антитесла: электроседан Olympian 01 с карбоновым кузовом и без экранов в салоне

Американский электромобильный стартап Olympian Motors из Беверли-Хиллз (штат Калифорния) готовится вывести на рынок свою первую модель — премиальный седан 01 в минималистичном ретро-стиле по цене от 100 тысяч долларов.

Китайская мода на электромобили в стиле ретро добралась до США, но в более утончённой форме — так, во всяком случае, полагают основатели стартапа Olympian Motors Жасмин Сунгу и Эрен Канарслан. До весны этого года о компании с бульвара Олимпик в Беверли-Хиллз никто не слышал, а сегодня она уже собирает предзаказы на свой седан Olympian 01: желающим нужно внести депозит в 500 долларов и ждать сигнала к оплате полной цены, которая будет начинаться от 100 тысяч долларов. За такую сумму сегодня в США можно купить базовую Tesla Model S, но Olympian 01 — принципиальная другая машина, хотя тоже электрическая.

Дизайн Olympian 01 выполнен в духе японской эстетической концепции ваби-саби, ассоциирующейся со скромностью, подлинностью и несовершенством. Olympian 01 не копирует какую-либо модель из прошлого, а является неким собирательным образом автомобилей первой половины XX века, но при этом в его конструкции используются материалы XXI века. Кузов Olympian 01 выполнен из армейского углепластика и титана, его прочная капсула позволила обойтись без центральный стоек и сделать задние двери открывающимися против основного хода.



Габаритная длина Olympian 01 — 4960 мм, ширина — 1889 мм, высота — 1637 мм, колёсная база — 2758 мм. Снаряженная масса — 2045 кг. В движение седан приводит единственный электромотор, установленные на задней оси, его максимальная отдача — 314 л.с. и 414 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 5,7 с, максимальная скорость — более 250 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой литий-ионной батареи — 82 кВт·ч, её полного заряда хватит на 490 км пробега, максимальная мощность зарядки — 125 кВт.



Интерьер Olympian 01 также выдержан в бескомпромиссном ретро-стиле: передние сиденья установлены на блестящие металлические салазки, управление трансмиссией возложено на высокий напольный рычаг, на передней панели — только аналоговые циферблаты и всего пара хромированных тумблеров. Между тем многие детали изготовлены на 3D-принтере, в отделке используются натуральное дерево, шёлк, кашемир, сталь и титан — никакого пластика!



Разработчики сознательно пошли на предельный минимализм в интерьере, чтобы водитель и пассажиры отдохнули от засилья экранов и обилия информационных потоков в современном мире, но Olympian 01 при этом не лишён новейших технологий: он снабжён операционной системой OOS (Olympian Operating System) с голосовым управлением, а визуальный цифровой контент в случае необходимости выводит на лобовое стекло проектор. Пользователям OOS гарантирована 100-процентная защита персональных данных, во что, если честно, верится с трудом.



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Пока что Olympian 01 существуют только в виде компьютерных рендеров, но поставка живых машин клиентам должна начаться уже в ноябре этого года. Главные рынки сбыта — США, Канада и Китай. Сборка будет происходить на контрактной основе из покупных комплектующих, конкретная площадка пока не названя. Следующей моделью стартапа будет кроссовер К1, но никаких подробностей о нём пока нет.

