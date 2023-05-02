Автоспорт ×

Антон Козлов одержал сенсационную победу на этапе RDS GP

02.05.2023 13 0 0

Чемпион межрегиональной серии RDS EUROPE выиграл свой дебютный этап Гран При Российской Дрифт Серии.

  • Чарльз НГ принёс российскому гиперкару Flanker F второй подиум в RDS GP.
  • Георгий Чивчян занял третье место в личном зачёте. 
  • Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин и Евгений Лосев не прошли в ТОП 8.
Первый этап Гран При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway снова становится местом исторических достижений. В 2023 году главным героем первого уик-энда сезона стал Антон Козлов. Пилот Carville Racing в доминирующем стиле дебютировал в RDS GP, начав новую главу своей автоспортивной карьеры с победы.

Сенсации начались ещё на стадии ТОП 16, когда сразу три лидера выбыли из борьбы. И главной неожиданностью стал Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»). Второй год подряд пилот проехал квалификацию на 100 баллов из 100 возможных, но если в 2022 году к выигранной квалификации добавилась и победа в парных заездах, то в этом году дальше ТОП 16 ему пройти не удалось. Идиятулин, машину которого пришлось чинить после проблем на утренней тренировке, внезапно уступил в парных заездах Алексею Вахтину из VSTeam и прекратил на этом борьбу на этапе.

Затем команда «SINTEC • FRESH Маркетплейс» понесла вторую потерю – Евгений Лосев по итогам перезаезда (ОМТ) проиграл новичку коллектива TAKAYAMA FORWARD AUTO Тимофею Добровольскому. Молодой дебютант RDS GP стал одним из открытий этапа, сумев взять верх на двумя сильными соперниками – в ТОП 32 он победил своего сокомандника Романа Тиводара, а в ТОП 16 выстоял в двух дуэлях с опытнейшим Евгением Лосевым.

Следующим сюрпризом уик-энда стал технический сход Аркадия Цареградцева. Машина действующего чемпиона RDS GP сломалась ещё на утренней тренировке. Как ни старались механики «FailCrew x ДаркСайд», но сотворить чудо не вышло. И соперник Цареградцева Данила Скоробогатов (TimeUp) получил путёвку в ТОП 8 через обязательный проезд «bye run».

Из фаворитов дрифт-серии высоко на этапе пробился Георгий Чивчян. Сначала лидер TAKAYAMA FORWARD AUTO не без проблем преодолел в ТОП 16 Григория Гусева из LUKOIL Racing Drift Team, причём впервые в истории RDS GP для определения победителя использовали рестарт одного из заездов. Чивчян допустил фальстарт, который судьи заметили не сразу. Было принято решение провести дуэль заново, но только тот заезд, в котором Гоча ехал лидером, а Григорий был преследователем. Однако рестарт судейского решения не изменил – дальше по сетке парных заездов прошёл Георгий Чивчян.

В полуфинале Гоча уступил будущему победителю этапа, а в борьбе за третье место получил «бронзу» за счёт обязательного «bye run». Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) пробился в полуфинал через дуэли с Дмитрием Ермохиным (STAR PЁR STARS AIMOL) и Данилой Скоробогатовым (TimeUp), но в решающем заезде за право стать финалистом этапа на Moscow Raceway Астапова вновь подвела техника. На машине Андрея отказал мотор, который починить за отведенные на это 5 минут не удалось, поэтому в финал через «bye run» вышел Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL). А в битве за третье место пилот LUKOIL Racing Drift Team поучаствовать не смог – технический сход соперника открыл дорогу на подиум Чивчяну.

В решающем сражении уик-энда вновь сыграла свою роль надёжность автомобилей. Первый заезд в финале Чарльз НГ и Антон Козлов провели великолепно, а во втором, когда пилот из Гонконга был преследователем, лёгкого контакта с машиной Козлова хватило для поломки подвески. Не исключено, что свою роль сыграла в этом и битва с Никитой Шиковым на стадии ТОП 16, когда пилот Carville Racing за один заезд трижды врезался в Чарльза, повредив его Flanker F.

В итоге Чарльз НГ повторил свой лучший результат за рулём российского гиперкара – второе место. Антон Козлов принёс Carville Racing сенсационную победу на Moscow Raceway. Действующий двукратный чемпион RDS EUROPE выиграл свой первый этап в RDS GP, а команда Carville Racing взяла золото в командном зачёте.

RDS GP. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

1. Антон Козлов (Carville Racing)

2. Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL)

3. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO)

RDS GP. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

1. Carville Racing

2. STAR PЁR STARS AIMOL

3. TAKAYAMA FORWARD AUTO

Команды и пилоты Гран При Российской Дрифт Серии 2023 вернутся на трассу 3-4 июня – через месяц стартует второй этап RDS GP, который будет принимать трасса NRing в Нижнем Новгороде.

Партнёрский материал

Россия автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Учебная езда: где она разрешена, где запрещена и в чем подвох с экзаменом Мы уже рассказывали о том, какие ограничения существуют для начинающих водителей со стажем менее двух лет, а сегодня поговорим о тех, у кого настоящего водительского стажа еще нет совсем –... 218 0 0 01.05.2023
Статьи / Шины и диски Комфорт с повышенным ресурсом: тест шин Cordiant Gravity Летний модельный ряд Cordiant до этого года выглядел вполне законченным: шины Comfort, Sport, All-Terrain и Off-Road, а также пожилой бюджетный Road Runner, который вышел еще в 2012-м. Некот... 881 0 0 30.04.2023
Статьи / История Чисто английское самоубийство: как появился и почему исчез спорткар Jensen-Healey История знает немало примеров того, как автомобильная марка, родившись в одной стране, затем становится достоянием другой. В наши годы такие истории становятся особенно актуальны. Но такое с... 667 0 0 29.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10205 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 9433 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 6734 17 2 23.12.2022
Change privacy settings