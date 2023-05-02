Антон Козлов одержал сенсационную победу на этапе RDS GP

Первый этап Гран При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway снова становится местом исторических достижений. В 2023 году главным героем первого уик-энда сезона стал Антон Козлов. Пилот Carville Racing в доминирующем стиле дебютировал в RDS GP, начав новую главу своей автоспортивной карьеры с победы.

Сенсации начались ещё на стадии ТОП 16, когда сразу три лидера выбыли из борьбы. И главной неожиданностью стал Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»). Второй год подряд пилот проехал квалификацию на 100 баллов из 100 возможных, но если в 2022 году к выигранной квалификации добавилась и победа в парных заездах, то в этом году дальше ТОП 16 ему пройти не удалось. Идиятулин, машину которого пришлось чинить после проблем на утренней тренировке, внезапно уступил в парных заездах Алексею Вахтину из VSTeam и прекратил на этом борьбу на этапе.



Затем команда «SINTEC • FRESH Маркетплейс» понесла вторую потерю – Евгений Лосев по итогам перезаезда (ОМТ) проиграл новичку коллектива TAKAYAMA FORWARD AUTO Тимофею Добровольскому. Молодой дебютант RDS GP стал одним из открытий этапа, сумев взять верх на двумя сильными соперниками – в ТОП 32 он победил своего сокомандника Романа Тиводара, а в ТОП 16 выстоял в двух дуэлях с опытнейшим Евгением Лосевым.



Следующим сюрпризом уик-энда стал технический сход Аркадия Цареградцева. Машина действующего чемпиона RDS GP сломалась ещё на утренней тренировке. Как ни старались механики «FailCrew x ДаркСайд», но сотворить чудо не вышло. И соперник Цареградцева Данила Скоробогатов (TimeUp) получил путёвку в ТОП 8 через обязательный проезд «bye run».



Из фаворитов дрифт-серии высоко на этапе пробился Георгий Чивчян. Сначала лидер TAKAYAMA FORWARD AUTO не без проблем преодолел в ТОП 16 Григория Гусева из LUKOIL Racing Drift Team, причём впервые в истории RDS GP для определения победителя использовали рестарт одного из заездов. Чивчян допустил фальстарт, который судьи заметили не сразу. Было принято решение провести дуэль заново, но только тот заезд, в котором Гоча ехал лидером, а Григорий был преследователем. Однако рестарт судейского решения не изменил – дальше по сетке парных заездов прошёл Георгий Чивчян.



В полуфинале Гоча уступил будущему победителю этапа, а в борьбе за третье место получил «бронзу» за счёт обязательного «bye run». Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) пробился в полуфинал через дуэли с Дмитрием Ермохиным (STAR PЁR STARS AIMOL) и Данилой Скоробогатовым (TimeUp), но в решающем заезде за право стать финалистом этапа на Moscow Raceway Астапова вновь подвела техника. На машине Андрея отказал мотор, который починить за отведенные на это 5 минут не удалось, поэтому в финал через «bye run» вышел Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL). А в битве за третье место пилот LUKOIL Racing Drift Team поучаствовать не смог – технический сход соперника открыл дорогу на подиум Чивчяну.



В решающем сражении уик-энда вновь сыграла свою роль надёжность автомобилей. Первый заезд в финале Чарльз НГ и Антон Козлов провели великолепно, а во втором, когда пилот из Гонконга был преследователем, лёгкого контакта с машиной Козлова хватило для поломки подвески. Не исключено, что свою роль сыграла в этом и битва с Никитой Шиковым на стадии ТОП 16, когда пилот Carville Racing за один заезд трижды врезался в Чарльза, повредив его Flanker F.



В итоге Чарльз НГ повторил свой лучший результат за рулём российского гиперкара – второе место. Антон Козлов принёс Carville Racing сенсационную победу на Moscow Raceway. Действующий двукратный чемпион RDS EUROPE выиграл свой первый этап в RDS GP, а команда Carville Racing взяла золото в командном зачёте.



RDS GP. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:



1. Антон Козлов (Carville Racing)



2. Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL)

3. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) RDS GP. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

1. Carville Racing 2. STAR PЁR STARS AIMOL

3. TAKAYAMA FORWARD AUTO Команды и пилоты Гран При Российской Дрифт Серии 2023 вернутся на трассу 3-4 июня – через месяц стартует второй этап RDS GP, который будет принимать трасса NRing в Нижнем Новгороде.

Партнёрский материал