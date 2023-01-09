Arcfox Kaola: идеальный мамамобиль от BAIC, который поможет родить и воспитать

Дочерний электромобильный бренд китайского автоконцерна BAIC представил очень необычную новинку — компактвэн Arcfox Kaola, разработанный специально для молодых мам. Конструкция и компоновка компактвэна оптимизированы под специфические требования к удобству и безопасности беременных женщин и младенцев.

BAIC запустил марку Arcfox в 2017 году, но за пять лет работы она так и не нашла пусть к успеху и не стала заметным игроком на китайском рынке. Сейчас в гамме Arcfox всего две модели — среднеразмерный кроссовер α-T (Alpha-T) и большой флагманский лифтбек α-S (Alpha-S). Дебютный городской электрокар Arcfox Life уже сошёл со сцены, а представленный в 2019 году в Женеве гиперкар Arcfox GT так и не стал серийным. Теперь молодая марка пробует свои силы в нише семейных автомобилей: представлен компактвэн Kaola, его название отсылает к мишке коала, под мордочку этого легендарного австралийского животного стилизована собственная эмблема модели, но буквы «о» и «а» в названии почему-то поменяны местами (при этом на фирменных фотографиях на подголовниках кресел второго ряда видим правильную надпись Koala).

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К путанному китайскому неймингу мы уже привыкли, а вот столь продуманный мамамобиль из Поднебесной видим впервые. Кузов Arcfox Kaola сделан максимально миловидным, с улыбающимся передком и прищуренными глазками-фарами. Левая задняя дверь у Kaola — обычная распашная, а правая сделана сдвижной и электрифицирована для удобства посадки/высадки.



Предполагается, что Arcfox Kaola будет приобретаться ещё на стадии беременности. Во втором ряду установлены два раздельных кресла, правое оптимизировано для перевозки беременных женщин: в нём можно ехать полулёжа, положив ноги на опущенную вперёд спинку переднего пассажирского кресла. В мультимедийную систему интегрированы специальные медицинские приложения, контролирующие состояние здоровья будущей мамы: машина напомнит о необходимых медицинских осмотрах и анализах, предупредит о скорых родах и вообще будет, так сказать, держать руку на пульсе.



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Малыш будет путешествовать на левом заднем сиденье в уникальном спроектированном с нуля вставном креслице с множеством настроек. Платформа-носитель электрифицирована и поворачивается в сторону родителя, когда нужно посадить или забрать ребёнка. Когда малыш уснёт, кресло само примет более горизонтальное положение, система климат-контроля со встроенным антибактериальным фильтром сама подберёт оптимальную температуру и влажность, а свет автоматически станет менее ярким.



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Если малыш описается, встроенные в кресло датчики тут же сообщат об этом родителю. В тумбе-органайзере между передними креслами есть раскладной пеленальный столик и бокс с подогревом/охлаждением для четырёх бутылочек с питательной смесью. За ребёнком все время следит интеллектуальная камера: она может автоматически делать снимки улыбающегося малыша, а если увидит, что он плачет, активирует успокаивающий режим с негромкой музыкой.



Боковины кузова Arcfox Kaola дополнительно усилены на случай ДТП, объём надувных занавесок достигает 37 л. Окна снабжены шторками для создания интимной атмосферы во время кормления грудью и переодевания.

Информации о технической начинке Arcfox Kaola пока нет, равно как и о цене, но дешёвым образцовый мамамобиль точно не будет.

