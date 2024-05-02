Аркадий Цареградцев начал новый сезон RDS GP с победы на Moscow Raceway

Юбилейный 15-й сезон Российской Дрифт Серии официально стартовал – 29 апреля на трассе Moscow Raceway завершился первый этап RDS GP 2024 года. Уик-энд принёс первую более чем за год победу Аркадию Цареградцеву и дебютные подиумы для двух пилотов серии – опытного Григория Гусева и Артёма Шабанова, который проводил свой первый уик-энд в главном чемпионате страны по дрифту.

Свой путь к победе, ставшей третьей для пилота на трассе Moscow Raceway, лидер «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» начал с победы в ТОП-32 над Дамиром Идиятулиным из Fresh Racing. В ТОП-16 сетка парных заездов свела Царя с его напарником и воспитанником Владиславом Поповым, который выиграл квалификацию на автодроме под Волоколамском. В этом внутрикомандном дерби опыт взял верх над молодостью. Следующим соперником Аркадия стал основатель Fresh Racing Денис Мигаль на свежепостроенной Toyota GR Supra A90 – Мигаль за рулём нового автомобиля был хорош, но недостаточно, чтобы взять верх над титулованным соперником.

В полуфинале Цареградцеву предстояло сражение с ещё одним представителем Fresh Racing Евгением Лосевым. Дуэль двух опытнейших сибиряков стала украшением этапа и одним из самых ярких заездов уик-энда. Победу одержал Цареградцев, что открыло ему дорогу в финал. А там Аркадия ждало сражение с Григорием Гусевым, который в ТОП-8 победил Тимофея Добровольского и тем самым лишил Takayama Forward Auto шанса вывести хотя бы одного своего представителя в ТОП-4. Сам же пилот LUKOIL Racing Drift Team впервые оказался участником решающей битвы и тем самым гарантировал первый в своей карьере подиум в RDS GP. Вопрос был в том, какое это будет место – первое или второе.

Заезд лидером показал, что Гусев вполне может претендовать на победу, поскольку Цареградцев не лучшим образом проехал преследователем, но ошибка в следующем заезде поставила крест на надеждах дальневосточного пилота выиграть этап. Григорий допустил ошибку на постановке и врезался в Аркадия – обе машины ушли в разворот и получили повреждения, а судьи признали виновником инцидента представителя LUKOIL Racing Drift Team. В итоге победа досталась основателю «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» – для Царя она стала первой с 2022 года, когда он завоевал титул чемпиона Гран-При Российской Дрифт Серии.

«Это какая-то магия на Moscow Raceway – я в третий раз ломаю тут кардан на тренировках. В прошлом году это было, и мы не смогли починиться. В этом сезоне опять случилось, и у нас опять не было запасного кардана, но мы вышли из ситуации – смогли подключить кардан братьев Поповых к моей машине через специальный переходник. Финал для меня не особо хорошо сложился по части самого заезда – я не смог нормально преследовать Гусева. У него какая-то своеобразная траектория движения машины, я не смог под нее подстроиться и заезд провел неидеально. В заезде лидером мне повезло, что Гусев на меня набросился и выбил меня с трассы, а так еще не факт, что я бы выиграл. Первая эмоция – на пенсию скоро не пойду, а то в прошлом сезоне вроде как уже засобирался», – поделился эмоциями от первого этапа RDS GP 2024 Аркадий Цареградцев.

Дополнил подиум Артём Шабанов – пилот TimeUp дебютировал в RDS GP сразу же финишем в тройке призёров. Вице-чемпион RDS Europe совершил самую настоящую сенсацию, на стадии ТОП-16 выбив из борьбы Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto). Дуэль самого титулованного пилота Гран-При Российской Дрифт Серии и новичка турнира растянулась на несколько OMT-заездов, по итогам которых судьи назвали сильнейшим новобранца серии. В ТОП-8 сетка парных заездов свела Шабанова с другим дебютантом серии – его соперником стал Сергей Кузнецов, который выступает на Flanker F в составе АВТОБАН AIMOL. Дуэль двух новичков RDS GP была очень яркой, но дальше прошёл Артём. И тут для пилота начались сложности.

Команда TimeUp на протяжении всего уик-энда решала многочисленные проблемы технического характера на Toyota Supra A80 своего пилота. Очередная поломка случилась как раз перед полуфиналом с Григорием Гусевым – выйти на старт Шабанов не смог, отдав место в финале своему сопернику. Однако механикам удалось совершить чудо и восстановить машину к сражению за третье место – в битве с опытнейшим Евгением Лосевым Артём абсолютно не растерялся и обеспечил себе «бронзу» на этапе.

Нельзя не упомянуть и сверхзрелищные заезды в ТОП-16 Романа Тиводара (Takayama Forward Auto) и Максима Гроссмана (TimeUp) – судьям пришлось назначить несколько OMT, чтобы выявить сильнейшего в этой дуэли. А вот битва Евгения Лосева (Fresh Racing) и Никиты Шикова (Carville Racing) на той же стадии дуэлей превратилась в драму. В первом заезде лидером из-за технических проблем Лосев не смог исполнить даже постановку, а затем уже у Шикова произошла поломка, оперативно устранить которую команде не удалось. Сход Шикова и bye run Лосева обеспечили Евгению победу, тогда как Никита имел вполне реальные шансы пройти дальше, после того как его соперник обнулил первый заезд. Но таковы реалии дрифта – ситуация и расклад сил могут поменяться в любой момент.

RDS GP 2024. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) – 253 балла

Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) – 197 баллов

Артём Шабанов (TimeUp) – 154 балла

RDS GP 2024. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт – 305 баллов

LUKOIL Racing Drift Team – 231 балл

Fresh Racing – 206 баллов

По итогам первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 абсолютным победителем стала команда «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», которая записала на свой счёт выигранную квалификацию, победу в парных заездах и «золото» в командном зачёте. Коллектив LUKOIL Racing Drift Team наконец-то вернулся в первую тройку как среди пилотов, так и среди команд, а TimeUp и Fresh Racing оказались в плотной борьбе за место в тройке сильнейших коллективов RDS GP. Но и Takayama Forward Auto с Carville Racing после одного неудачного этапа списывать со счетов рано – впереди ещё шесть уик-эндов, которые способны изменить расклад сил.

Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц. 25–26 мая ареной сражения станет нижегородская трасса NRing. Автодром, который прекрасно знаком и завсегдатаям RDS GP, и выходцам из RDS Europe, совершенно точно подарит зрителям на трибунах и у экранов трансляции RDS TV незабываемое зрелище. И наверняка новые сюрпризы и сенсации с точки зрения спортивных результатов.