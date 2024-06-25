Audi готовит компактный кроссовер Q2 e-tron: первое изображение

Ожидается, что новинка немецкой марки дебютирует в 2026 году, а в продаже на старосветском рынке модель появится в 2027-м.

Компания Audi в течение последних нескольких лет занимается разработкой собственной «зелёной» линейки. Несмотря на то, что продажи «электричек» не оправдали ожидания большинства массовых автопроизводителей, многие проекты они сворачивать не намерены. Для Ауди одним из таких проектов является выпуск маленького кроссовера, который получит название Q2 e-tron.

На фото: актуальный кроссовер Audi Q2 35 TDI quattro S line

Ранее компания подтвердила, что в полностью электрическом семействе появится соответствующая модель. Пока что внешность будущего паркетника производитель держит в секрете. Своим представлением о том, какой окажется внешность Audi Q2 e-tron, с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es.



Ожидается, что у кроссовера будут скромные внешние габариты и при этом довольно просторный салон (примерно, как у актуального Audi A3). Судя по рендеру, модель может получить обтекаемый силуэт, покатую крышу, небольшой капот с выемкой, накладки на колёсные арки в цвет кузова. Ещё художник нарисовал будущей новинки традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников и выдвижные дверные ручки.



Если верить изображению, Audi Q2 e-tron получит большую заглушку в форме привычной фирменной радиаторной решётки, а также маленький горизонтально вытянутый воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Ещё у будущего паркетника может быть двухэтажная оптика, где сверху располагаются узкие полосы ходовых огней, а ниже – основные блоки фар.

Рендер Audi Q2 e-tron

Кормы Q2 e-tron на рендере не видно, однако предполагается, что задние фонари будут соединены между собой светящейся полосой через всю ширину багажной двери. Интерьер пока тоже не показан, но вероятно, он будет унифицирован с другими «электричками» немецкого бренда.



Пока что не сообщается, какая именно платформа ляжет в основу компактного «зелёного» кроссовера: возможно, в её роли выступит MEB+, другой вариант – PPE. По предварительным данным, у Audi Q2 e-tron будут версии как с задним приводом (и, соответственно, единственным электродвигателем), так и с полным приводом (и двухмоторной силовой установкой). Ожидается, что максимальная мощность составит до 500 л.с., а запас хода – до 700 км.

На фото: салон актуального кроссовера Audi Q2 35 TDI quattro S line

Ожидается, что Audi Q2 e-tron дебютирует в 2026 году, а до старосветских дилеров доберётся в 2027-м.



Кстати, сегодня марка презентовала посвежевший кроссовер Audi RS Q8 и его топовую версию Performance с более мощной «начинкой». Новинки появятся в продаже через несколько дней, цены уже известны.