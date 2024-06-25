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Обновлённый кроссовер Audi RS Q8: другой декор и мощная версия Performance

25.06.2024 266 0 0

Посвежевшие SUV немецкой марки выйдут на европейский рынок в конце этой недели. Цены уже известны.

Компания Audi выпускает свой флагманский кроссовер Q8 с 2018 года, а рестайлинг эта модель пережила в начале сентября прошлого года. Кроме того, весной текущего года появилась посвежевшая гибридная версия – Q8 PHEV. Теперь обновление добралось до «заряженной» модификации этой модели – дебютировали Audi RS Q8 и топ-версия RS Q8 Performance 2025 модельного года.

На фото: обновлённый кроссовер Audi RS Q8

У «горячих» исполнений кроссовера есть несколько визуальных отличий, в том числе крупная радиаторная решётка с рисунком в виде сетки и посвежевшим логотипом. В палитру вошли три новых варианта окраса кузова с эффектом металлик: Sakhir Gold, Ascari Blue и Chili Red. У обычного Audi RS Q8 в ходе обновления появились чёрные глянцевые корпуса наружных зеркал, аналогичные рамы остекления, передний спойлер и задний диффузор. В свою очередь RS Q8 Performance получил матовые карбоновые корпуса боковых зеркал и элементы переднего спойлера, а также матово-серый задний диффузор.

У стандартного «заряженного» кроссовера установлены 10-поршневые суппорты, тормозные диски диаметром 420 мм спереди, на задней оси – 370 мм. У варианта RS Q8 Performance карбон-керамические тормозные диски диаметром 440 мм спереди и 370 мм сзади. В качестве базовых предлагаются 22-дюймовые колёса, а топовой версии положены 23-дюймовые легкосплавные «катки».

На фото: салон обновлённого Audi RS Q8
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На фото: салон обновлённого Audi RS Q8
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Интерьер «эрэсок» предлагается в трёх цветовых вариантах: красном, сером и синем. Модели снабдили рулевым колесом с отделкой из алькантары, центральной консолью с отделкой из микрофибры Dinamica, а также спортивными сиденьями с перфорацией. Перед водителем располагается виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма.

На фото: Audi RS Q8 Performance

Обе «горячих версии» модели оснащаются 4,0-литровым битурбомотором V8. У стандартного обновлённого Audi RS Q8 он выдаёт 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 250 км/ч.

Отдача того же мотора у Audi RS Q8 Performance составляет 640 л.с. (850 Нм). Первую «сотню» топовый «заряженный» SUV набирает за 3,6 секунды, а максимальная скорость равна 280 км/ч. Кстати, этой версии положена пересмотренная выхлопная система, которая выдаёт более выразительный «саундтрек». Обе «эрэски» оснащены системой постоянного полного привода Quattro, в пару к двигателю предлагается восьмиступенчатый автомат.

На фото: салон Audi RS Q8 Performance
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На фото: салон Audi RS Q8 Performance
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На фото: салон Audi RS Q8 Performance
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Обновлённый Audi RS Q8 и топ-версия RS Q8 Performance выйдут на европейский рынок в конце текущей недели. Цены уже известны: за стартовый вариант просят не менее 141 900 евро (эквивалентно примерно 13,4 млн рублей по текущему курсу), а минимальная цена варианта Performance составляет 155 700 евро (около 14,7 млн рублей).

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