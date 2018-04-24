На странице Audi в Facebook появились тизеры нового купеобразного кроссовера. Судя по всему, на картинках изображена серийная версия вседорожника Q8. Ожидается, что публичная премьера SUV пройдет в Китае, но где именно – пока точно неизвестно. Ранее сообщалось о том, что кроссовер представят в Шанхае в июне этого года. По другой версии, Audi Q8 дебютирует уже завтра, 25 апреля, в рамках Пекинского автосалона.

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Дизайн кросс-купе выполнен по мотивам одноименного концепта, дебютировавшего в 2017-м. Кстати, прототип Audi Q8 был представлен в двух версиях: в январе на Детройтском мотор-шоу немцы показали «стандартный» вседорожник, а в марте на Женевском автосалоне дебютировал «заряженный» Q8 Sport Concept.

Серийный кроссовер построен на платформе MLB Evo, на которой также базируются последние Audi Q7, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. Ожидается, что в линейку моторов Q8 войдут дизельные и бензиновые турбированные «шестерки» и «восьмерки».

Кроме того, у модели будет «горячая» версия – SQ8. Такой кросс может получить установку от Audi SQ7: трехнаддувный (два турбокомпрессора и электрический нагнетатель) дизельный двигатель V8 4.0 с отдачей в 435 л.с. и восьмиступенчатый «автомат». Впрочем, не исключено, что Audi SQ8 будет гибридом, в этом случае модель, по неофициальным данным, оснастят турбодизелем V6 3.0 и электромотором, совокупная мощность – около 470 л.с.

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Напомним, тестовые образцы Audi Q8 не раз попадались фотошпионам. На основе опубликованных ранее снимков дизайнер портала «Колёса.ру» представил, как может выглядеть товарное кросс-купе. Угадал ли он? Скоро узнаем.