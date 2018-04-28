Компания Audi пригласила известного в Германии блогера Сандру Шинк на «слепую» презентацию товарного кросс-купе Q8. Машина находилась в неосвещенном помещении, на кузов кроссовера наклеили флуоресцентную ленту, чтобы выгодно подчеркнуть силуэт модели.

1 / 4 Очевидно, эти фото делали со вспышкой 2 / 4 Очевидно, эти фото делали со вспышкой 3 / 4 4 / 4

До «паркетника» можно было дотрагиваться, Сандре Шинк даже позволили посидеть в нем. По ее ощущениям, Q8 получился больше своего ближайшего «родственника» — соплатформенного Audi Q7, а интерьер кросс-купе (его она тоже исследовала на ощупь) напомнил салон флагманского седана Audi A8 последней генерации. Кстати, перед публичной премьерой «четырехдверки» также устраивали ее «показ втемную».

Между тем, облик серийного Audi Q8 уже давно не секрет, кроссовер не раз попадался в объективы камер фотошпионов: внешне он практически полностью повторяет одноименный концепт, представленный в прошлом году.

По предварительным данным, в линейку моторов «ку-восьмого» войдут дизельные и бензиновые турбированные «шестерки» и «восьмерки». Кроме того, у модели будет «горячая» версия – SQ8. Такой кросс, вероятно, получит установку от Audi SQ7: трехнаддувный (два турбокомпрессора и электрический нагнетатель) дизель V8 4.0 мощностью 435 л.с. и восьмиступенчатый «автомат». Согласно другой версии, Audi SQ8 будет гибридом, в этом случае кроссовер могут оснастить турбодизелем V6 3.0 и электромотором, совокупная мощность – около 470 л.с.

Ожидается, что публичная премьера серийного Audi Q8 состоится в июне. Скорее всего, продажи новинки стартуют уже в этом году. Купеобразный кроссовер обязательно появится и в России – ранее тестовые экземпляры модели уже «ловили» в нашей стране.