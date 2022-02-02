Авито Авто: безопасность онлайн-сделок выходит на новый уровень

С 1 февраля 2022 года для пользователей Авито Авито стало возможным верифицировать аккаунт через портал Госуслуги. Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями автомобилей и увеличить долю безопасных онлайн-сделок на автомобильном рынке страны.

Партнерский материал

Для того чтобы верифицировать свой аккаунт, пользователь Авито Авто должен иметь подтвержденный тип учетной записи на Госуслугах, а также скачать приложение «Госключ». Новая функция позволит увеличить количество безопасных сделок среди покупателей и продавцов автомобилей. Тем не менее верификация не является обязательным этапом для успешной работы на платформе.

Подтверждение учетной записи проводится в последней обновленной версии мобильного приложения Авито (iOS – 118 версия, Android – 120,5 версия).

Добровольная верификация аккаунтов пользователей Авито через Госуслуги проходит с использованием ЕСИА* в рамках пилотного проекта Минцифры России. Всего в проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

Олег Пак, замглавы Минцифры России:

«Госключ позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале Госуслуг. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на Госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через Госуслуги – это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом Госуслуг».

Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто:

«Обеспечение безопасности онлайн-сделок и защита прав покупателей и продавцов на авторынке является одним из приоритетов Авито Авто. Новая функция позволит повысить доверие среди всех участников сделки. Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью «Госключа» – это еще один шаг на пути создания прозрачного автомобильного рынка страны, и мы рады быть первыми в России, кто смог предложить автолюбителям эту возможность”.

Андрей Рыбинцев, директор цифровой безопасности Авито:

«Авито постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе – с момента регистрации и до завершения сделки. Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению. Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из SMS или пуш-уведомлений. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через Госуслуги повысит ощущение комфорта и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе».



Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта только в приложении Авито.

Для прохождения верификации обязательно необходимы:

скачанное и обновлённое приложение Авито (iOS 118 версия и Android 120.5 версия). ​В первой волне обновление коснется устройств на базе iOS, опция для пользователей Android-устройств будет появляться постепенно;

подтверждённая учётная запись на Госуслугах;

скачанное и обновлённое приложение «Госключ» – в нём будет проверка учетной записи Госуслуг.

После прохождения верификации у пользователей Авито в профиле появится специальная отметка о наличии подтвержденного аккаунта на Госуслугах.

Значок об успешном прохождении верификации появится в профиле на Авито в течение суток после привязки аккаунта на портале Госуслуг.

Верификация – не обязательное условие для работы на платформе, а дополнительная возможность подтвердить подлинность профиля и увеличить безопасность онлайн-сделок.

Подробная информация о том, как пройти верификацию, по ссылке.

В конце января Авито запустил кампанию цифровой безопасности с Леонидом Агутиным, который рассказывает базовые финансовые правила поведения в онлайн-среде.

*ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации

