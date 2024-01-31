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Авито Авто: доля китайских авто с пробегом достигла 5,1%

31.01.2024 49 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу на китайские автомобили с пробегом на платформе за 2023 год. Доля китайских моделей на платформе в категории авто с пробегом в декабре 2023 года достигла 5,1%. В начале 2023 года этот показатель был равен 2,2%. Самыми популярными моделями в прошлом году стали Chery Tiggo (T11), LIFAN Solano и Geely Monjaro. 

Доля автомобилей с пробегом от китайских производителей на Авито Авто за год выросла на 2,9%. Наивысший показатель был зафиксирован в ноябре 2023 года – 5,2%. Средняя цена, полученная при помощи инструмента Авито Оценка по фактам сделки, выросла соответственно: с 740 000 рублей в январе до 1 300 000 рублей в декабре 2023 года.

Доля китайских авто в категории Авто с пробегом на Авито в 2023 году

Привлекательные цены, широкий ассортимент, современный дизайн и стабильно растущий уровень надежности делают китайские автомобили все более востребованными среди покупателей. Это отражается и на рыночной ситуации: планомерный рост спроса влечет за собой и повышение стоимости. Однако на ценообразование влияет большой перечень различных критериев, которые важно учитывать для определения справедливой стоимости авто. Инструмент Авито Оценка анализирует до 36 параметров и, таким образом, помогает продавцам сделать лучшее предложение относительно рыночной ситуации, а покупателям – сориентироваться в ней.
Вадим Иванов
директор направления Автомобили в Авито Авто

Средняя цена в объявлениях Авито Авто на китайские авто с пробегом в 2023 году vs. Усредненная прогнозная цена, полученная при помощи Авито Оценки по фактам сделки

От Chery Tiggo (T11) до Lifan Smily (320): какие китайские модели пользуются наибольшим спросом на рынке автомобилей с пробегом

Рейтинг самых востребованных на платформе китайских автомобилей с пробегом по итогам 2023 года, согласно данным Авито Оценка, возглавляет кроссовер Chery Tiggo (T11). На втором месте – седан LIFAN Solano, на третьем – кроссовер Geely Monjaro. Также в топ-5 рейтинга с четвертой позицией попал Chery Amuler (A15), а замыкает пятерку лидеров Geely Emgrand EC7.

Lifan X60, Geely Coolray, Geely MK, LIFAN Breez (520), LIFAN Smily (320) также входят в десятку самых востребованных автомобилей китайского автопрома.

Топ-10 китайских моделей на рынке автомобилей с пробегом, 2023 года, вся Россия, данные Авито Оценки

  1. Chery Tiggo (T11)
  2. LIFAN Solano
  3. Geely Monjaro
  4. Chery Amuler (A15)
  5. Geely Emgrand EC7
  6. Lifan X60
  7. Geely Coolray
  8. Geely MK
  9. LIFAN Breez (520)
  10. LIFAN Smily (320)
Китай авто с пробегом

 

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