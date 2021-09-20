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  • Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на платформе дизельные автомобили с пробегом

Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на платформе дизельные автомобили с пробегом

20.09.2021 353 0 0

Экономичный, отзывчивый, надежный и мощный – так, в первую очередь, характеризуют дизельный двигатель автовладельцы. По данным экспертов Авито Авто, во II квартале 2021 года на долю автомобилей с дизельным мотором в России приходилось 7,9% в общей структуре спроса на автомобили. В рейтинг пяти самых популярных на вторичном авторынке моделей на дизеле вошли Ford Transit, Volkswagen Transporter, Toyota  Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado.

 

Партнерский материал

Как отмечается в исследовании Авито Авто, наибольшим спросом дизельные автомобили в I и II квартале 2021 года пользовались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае. Следом за ними по доле в общефедеральной структуре спроса идут Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.

Во II квартале 2021 средняя стоимость дизельных автомобилей с пробегом составила 869 907 рублей, что на 95% дороже средней цены автомобиля на вторичном рынке. Начиная с III квартала 2020 года средняя цена на дизельные автомобили с пробегом увеличивалась и по итогу четырех кварталов выросла на 30%.

«Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с бензиновыми автомобилями и рядом нюансов в обслуживании двигателя, дизели стабильно занимают 7,5%-8% в общей структуре спроса на вторичном рынке. Дизельные моторы особенно актуальны среди автолюбителей, которым приходится совершать поездки на дальние расстояния, потому как автомобиль с таким двигателем расходует меньше топлива и не требует частой дозаправки. Плюс у дизельного двигателя больший срок службы в сравнении с бензиновым. Благодаря экономичности и надежности дизели часто используют в качестве коммерческого транспорта», – комментирует Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто.

Самые востребованные дизельные автомобили: топ-10 моделей

Рейтинг топ-10 пользующихся наибольшим спросом на вторичном авторынке автомобилей с дизельным мотором возглавил Ford Transit. Его средняя стоимостью в  I полугодии 2021 года выросла на 6,7% по сравнению с предыдущим полугодием, составив 480 000 рублей. Второе место в топе по популярности – у Volkswagen Transporter со средней стоимостью 499 00 рублей (+16%). Третью строчку занимает Toyota Land Cruiser. Средняя цена этой модели на вторичном рынке в I полугодии 2021 года выросла на 17,4% по сравнению со вторым полугодием 2020 года и составила  2 700 000 рублей.

В числе пяти самых популярных дизельных моделей оказались также Volkswagen  Touareg и Toyota Land Cruiser Prado со средней стоимостью 1 150 000 рублей и 2 499 999 рублей соответственно.

Также в десятку востребованных моделей входят BMW 5 серии, Mercedes-Benz Sprinter, BMW X5, ГАЗель Next и Mercedes-Benz Vito.

Топ-10 дизельных автомобилей по спросу на вторичном авторынке, 

вся Россия, Авито Авто, I полугодие 2021 года

Бренд

Модель

Средняя цена (руб.)

Динамика средней цены (сравнение со II полугодием 2020)

Ford

Transit

480 000

+6,7%

Volkswagen

Transporter

499 000

+16,0%

Toyota

Land Cruiser

2 700 000

+17,4%

Volkswagen

Touareg

1 150 000

+37,7%

Toyota

Land Cruiser Prado

2 499 999

+30,4%

BMW

5 серия

1 600 000

+27,0%

Mercedes-Benz

Sprinter

850 000

+11,8%

BMW

X5

2 550 000

+70,0%

ГАЗ

ГАЗель Next

900 000

+13,2%

Mercedes-Benz

Vito

575 000

+2,7%

Россия статистика

 

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