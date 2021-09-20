Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на платформе дизельные автомобили с пробегом

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Как отмечается в исследовании Авито Авто, наибольшим спросом дизельные автомобили в I и II квартале 2021 года пользовались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае. Следом за ними по доле в общефедеральной структуре спроса идут Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.
Во II квартале 2021 средняя стоимость дизельных автомобилей с пробегом составила 869 907 рублей, что на 95% дороже средней цены автомобиля на вторичном рынке. Начиная с III квартала 2020 года средняя цена на дизельные автомобили с пробегом увеличивалась и по итогу четырех кварталов выросла на 30%.
«Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с бензиновыми автомобилями и рядом нюансов в обслуживании двигателя, дизели стабильно занимают 7,5%-8% в общей структуре спроса на вторичном рынке. Дизельные моторы особенно актуальны среди автолюбителей, которым приходится совершать поездки на дальние расстояния, потому как автомобиль с таким двигателем расходует меньше топлива и не требует частой дозаправки. Плюс у дизельного двигателя больший срок службы в сравнении с бензиновым. Благодаря экономичности и надежности дизели часто используют в качестве коммерческого транспорта», – комментирует Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто.
Самые востребованные дизельные автомобили: топ-10 моделей
Рейтинг топ-10 пользующихся наибольшим спросом на вторичном авторынке автомобилей с дизельным мотором возглавил Ford Transit. Его средняя стоимостью в I полугодии 2021 года выросла на 6,7% по сравнению с предыдущим полугодием, составив 480 000 рублей. Второе место в топе по популярности – у Volkswagen Transporter со средней стоимостью 499 00 рублей (+16%). Третью строчку занимает Toyota Land Cruiser. Средняя цена этой модели на вторичном рынке в I полугодии 2021 года выросла на 17,4% по сравнению со вторым полугодием 2020 года и составила 2 700 000 рублей.
В числе пяти самых популярных дизельных моделей оказались также Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado со средней стоимостью 1 150 000 рублей и 2 499 999 рублей соответственно.
Также в десятку востребованных моделей входят BMW 5 серии, Mercedes-Benz Sprinter, BMW X5, ГАЗель Next и Mercedes-Benz Vito.
Топ-10 дизельных автомобилей по спросу на вторичном авторынке,
вся Россия, Авито Авто, I полугодие 2021 года
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена (руб.)
|
Динамика средней цены (сравнение со II полугодием 2020)
|
Ford
|
Transit
|
480 000
|
+6,7%
|
Volkswagen
|
Transporter
|
499 000
|
+16,0%
|
Toyota
|
Land Cruiser
|
2 700 000
|
+17,4%
|
Volkswagen
|
Touareg
|
1 150 000
|
+37,7%
|
Toyota
|
Land Cruiser Prado
|
2 499 999
|
+30,4%
|
BMW
|
5 серия
|
1 600 000
|
+27,0%
|
Mercedes-Benz
|
Sprinter
|
850 000
|
+11,8%
|
BMW
|
X5
|
2 550 000
|
+70,0%
|
ГАЗ
|
ГАЗель Next
|
900 000
|
+13,2%
|
Mercedes-Benz
|
Vito
|
575 000
|
+2,7%
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