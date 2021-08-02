Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в I полугодии 2021 года и выяснили, какие кроссоверы и внедорожники премиум-сегмента пользуются наибольшим спросом на вторичном авторынке. В рамках исследования рассматривались показатели по следующим наиболее популярным в России премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

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Динамика сегмента: продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов растут

По данным Авито Авто, продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов в стране в I полугодии 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,9%.

Средняя стоимость премиального автомобиля сегмента SUV на вторичном авторынке России составила в первой половине 2021 года 1 399 000 (Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) рублей – на 27,2% больше, чем в I полугодии 2020 года и на 14,7% больше, чем во II полугодии 2021 года.

Регионы с наиболее активным спросом на подержанные премиум-автомобили сегмента SUV

В число регионов с наиболее активным спросом на премиальные автомобили сегмента SUV с пробегом вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Нижегородская и Ростовская области.

На долю столичной агломерации приходится почти 34% продаж подержанных кроссоверов и внедорожников сегмента премиум, на долю Санкт-Петербурга и Ленобласти – почти 11%. Краснодарский край в I полугодии 2021 года обеспечил свыше 6% продаж премиальных автомобилей сегмента SUV на вторичном рынке в стране, а Татарстан – свыше 3%.

Доли Башкортостана, Дагестана, Нижегородской и Ростовской областей в продажах подержанных кроссоверов и внедорожников премиум-брендов превышают 2% для каждого региона.

Топ-5 моделей премиум-автомобилей в сегменте SUV по продажам на вторичном авторынке

По данным Авито Авто, самым востребованным на вторичном авторынке страны премиум-автомобилем сегмента SUV по итогам I полугодия 2021 года является BMW X5, на долю этой модели приходится 11% продаж в описанной категории. Средняя цена автомобиля этой модели составляет 959 000 рублей.

На втором месте по популярности – Lexus RX со средней ценой 1 550 000 рублей (доля в продажах в описанной категории – 5,63%), на третьей строчке Mercedes-Benz GLE, эта модель обходится покупателям на вторичном авторынке в среднем в 780 000 рублей (доля в продажах в описанной категории – ​​4,63%).

Замыкают первую пятерку рейтинга BMW X6 и BMW X3, средняя цена подержанных автомобилей этих моделей составляет 1 730 000 и 1 240 000 рублей, соответственно.