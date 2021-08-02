Партнерский материал
Динамика сегмента: продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов растут
По данным Авито Авто, продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов в стране в I полугодии 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,9%.
Средняя стоимость премиального автомобиля сегмента SUV на вторичном авторынке России составила в первой половине 2021 года 1 399 000 (Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) рублей – на 27,2% больше, чем в I полугодии 2020 года и на 14,7% больше, чем во II полугодии 2021 года.
Регионы с наиболее активным спросом на подержанные премиум-автомобили сегмента SUV
В число регионов с наиболее активным спросом на премиальные автомобили сегмента SUV с пробегом вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Нижегородская и Ростовская области.
На долю столичной агломерации приходится почти 34% продаж подержанных кроссоверов и внедорожников сегмента премиум, на долю Санкт-Петербурга и Ленобласти – почти 11%. Краснодарский край в I полугодии 2021 года обеспечил свыше 6% продаж премиальных автомобилей сегмента SUV на вторичном рынке в стране, а Татарстан – свыше 3%.
Доли Башкортостана, Дагестана, Нижегородской и Ростовской областей в продажах подержанных кроссоверов и внедорожников премиум-брендов превышают 2% для каждого региона.
Топ-5 моделей премиум-автомобилей в сегменте SUV по продажам на вторичном авторынке
По данным Авито Авто, самым востребованным на вторичном авторынке страны премиум-автомобилем сегмента SUV по итогам I полугодия 2021 года является BMW X5, на долю этой модели приходится 11% продаж в описанной категории. Средняя цена автомобиля этой модели составляет 959 000 рублей.
На втором месте по популярности – Lexus RX со средней ценой 1 550 000 рублей (доля в продажах в описанной категории – 5,63%), на третьей строчке Mercedes-Benz GLE, эта модель обходится покупателям на вторичном авторынке в среднем в 780 000 рублей (доля в продажах в описанной категории – 4,63%).
Замыкают первую пятерку рейтинга BMW X6 и BMW X3, средняя цена подержанных автомобилей этих моделей составляет 1 730 000 и 1 240 000 рублей, соответственно.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться