Эксперты Авито Авто провели опрос и узнали, как выглядит автомобиль мечты для россиян. Согласно результатам исследования, Германия лидирует как страна, которая производит автомобили мечты, по мнению российских автомобилистов – так считает 39% опрошенных. Япония – на втором месте в списке автопроизводителей, выпускающих автомобили мечты (33%). Самые желанные автомобили для россиян – по-прежнему внедорожники и кроссоверы.

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В исследовании Авито Авто приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов России, из которых только 21% считает, что владеет автомобилем мечты. 69% разделяют противоположную точку зрения, а 10% затруднились с ответом на этот вопрос. Интересно, что больше всего тех, кто считает себя владельцем автомобиля мечты, оказалось среди людей в возрасте от 18 до 24 лет – почти треть опрошенных (29%), а меньше всего «оптимистов» в возрастной группе 35-44 года – всего 18%.

Какой он, автомобиль мечты?

Согласно результатам опроса, идеальный автомобиль должен быть кроссовером или внедорожником, что указали 24% и 31% респондентов соответственно. 15% россиян видят седан в качестве автомобиля мечты, 11% проголосовали за универсал, 9% – за хэтчбек или лифтбэк.

В рамках исследования эксперты Авито Авто также спросили у российских автовладельцев, какой мощностью должен обладать автомобиль мечты. В целом по стране половина респондентов считает, что оптимальным показателем для идеального автомобиля является мощность от 150 до 300 л.с. Из них 27% опрошенных указали, что мощность автомобиля мечты должна быть в пределах 150-199 л.с., а 24% участников исследования видят свой идеальный автомобиль с двигателем от 200 до 300 л.с. Самым мощным автомобилем с силовым агрегатом в интервале от 300 до 500 л.с. хотели бы обладать 19% опрошенных.

В вопросе выбора типа силовой установки мнение россиян тоже разделилось. Так, например, бензиновый двигатель считают оптимальным вариантом 42% опрошенных. На втором месте по популярности оказался гибридный тип двигателя – его бы предпочли 22% россиян. 13% были бы рады автомобилю с дизельным мотором, а 10% склоняются к электрической силовой установке.

Альтернативные традиционным ДВС варианты силовых установок склонны выбирать мужчины – в отличие от женщин, они чаще отдают предпочтение гибридным двигателям (26%) и дизельным (15%). Среди женщин гибридные и дизельный двигатели выбрали бы 18% и 11% соответственно.

Какая страна, по мнению россиян, производит автомобили мечты?

Большинство участников опроса (39%) указали, что идеальные автомобили, они же автомобили мечты, производятся в Германии. Япония – это второй по популярности ответ среди россиян (33%). Причем среди россиян старше 45 лет, а также среди жителей Сибирского и Дальневосточного федерального округа именно Япония является фаворитом по части выпуска идеальных автомобилей. 5% россиян мечтают об автомобиле южнокорейского производства, 4% – российского автопрома, 3% – из США.

Данные опроса соответствуют статистике по продажам автомобилей на рынке. Так, по данным Авито Авто по итогам 2020 года, на втором и третьем месте в топе наиболее продаваемых автомобилей с пробегом после российских производителей оказались японские и немецкие марки. На долю японских брендов в 2020 году пришлось 19,2% продаж по стране, на долю немецких – 14,2%.

Сколько стоит автомобиль мечты?

В вопросе о стоимости автомобиля мечты россияне разделились во мнениях: для 48% опрошенных автомобиль мечты стоит в пределах 2 000 000 рублей, для 47% он дороже 2 000 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярным вариантом ответа была стоимость от 3 000 001 до 5 000 000 рублей – в эту сумму оценили автомобиль мечты около 19% респондентов.

