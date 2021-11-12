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В некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным, чем в среднем по стране. Так, например, в Санкт-Петербурге средняя стоимость автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет, по данным Авито Авто, выросла на 60%. В Новосибирске рост средней цены составил 55%, в Москве – 54%, в Сочи автомобили с пробегом подорожали на 53%, в Казани – на 50%.
Как отмечают эксперты Авито Авто, средние цены на рынке автомобилей с пробегом растут на фоне увеличения стоимости новых автомобилей, отчасти связанной с дефицитом новых моделей из-за кризиса поставок электронных автокомпонентов.
«Подорожание новых автомобилей и дефицит ряда востребованных моделей в салонах подстегивает спрос на автомобили с пробегом, при этом предложение на вторичном авторынке растет не так активно. Поэтому сейчас хороший момент для продажи автомобиля. В связи с тем, что в перспективе ближайших месяцев ожидать снижения цен на авторынке как на новые, так и на подержанные модели нет оснований, покупателю сейчас имеет смысл действовать, исходя из личных возможностей. Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше – рассмотреть альтернативные модели в наличии либо ждать нужную модель, заранее планируя более высокий бюджет», – подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.
Самые популярные модели автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет: насколько они подорожали?
По данным Авито Авто, в рейтинге самых востребованных на рынке автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет по итогам января-октября 2021 года первую строчку занимает ВАЗ (LADA) Granta, вторую – Hyundai Solaris. На третьей позиции Kia Rio, а замыкают пятерку лидеров по доле спроса ВАЗ (LADA) Priora и Toyota Camry. В топ-10 самых востребованных в указанном сегменте моделей также входят ВАЗ (LADA) Vesta, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) Largus и Renault Logan.
Средняя стоимость всех популярных моделей автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет в 2021 году продемонстрировала значительный рост: от 18,5% до 34,6%.
Наиболее заметно в цене прибавили востребованные иномарки: средняя стоимость Toyota Camry с пробегом в возрасте до 7 лет выросла за год на 32,2%, автомобили модели Volkswagen Polo в этой же возрастной группе стали продаваться дороже на 32,2%, Hyundai Solaris прибавил в цене 29,1%.
Самые востребованные автомобили в возрастной группе до 7 лет, динамика
средних цен, январь – октябрь 2021 г., Авито Авто
Бренд
Модель
Доля по спросу
Средняя цена (руб)
Рост средней цены за год
ВАЗ (LADA)
Granta
8,96%
395 000
25,4%
Hyundai
Solaris
6,76%
715 000
29,1%
Kia
Rio
5,83%
730 000
25,9%
ВАЗ (LADA)
Priora
4,50%
395 000
19,7%
Toyota
Camry
4,23%
1 750 000
34,6%
ВАЗ (LADA)
Vesta
3,91%
640 000
18,5%
Volkswagen
Polo
3,25%
727 000
32,2%
ВАЗ (LADA)
4x4 (Нива)
1,81%
450 000
21,6%
ВАЗ (LADA)
Largus
1,77%
569 000
26,4%
Renault
Logan
1,76%
500 000
25,3%
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