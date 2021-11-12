Эксперты Авито Авто проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели автомобилей с пробегом в прошедшие 10 месяцев 2021 года. В рамках исследования рассматривались данные по автомобилям с пробегом в возрастной группе до 7 лет. По данным сервиса, продавать автомобили с пробегом этой возрастной категории в январе – октябре 2021 года стали на 42% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В итоге средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобиля с пробегом в возрасте до 7 лет составила по итогам октября 2021 года 930 000 рублей.

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В некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным, чем в среднем по стране. Так, например, в Санкт-Петербурге средняя стоимость автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет, по данным Авито Авто, выросла на 60%. В Новосибирске рост средней цены составил 55%, в Москве – 54%, в Сочи автомобили с пробегом подорожали на 53%, в Казани – на 50%.



Как отмечают эксперты Авито Авто, средние цены на рынке автомобилей с пробегом растут на фоне увеличения стоимости новых автомобилей, отчасти связанной с дефицитом новых моделей из-за кризиса поставок электронных автокомпонентов.

«Подорожание новых автомобилей и дефицит ряда востребованных моделей в салонах подстегивает спрос на автомобили с пробегом, при этом предложение на вторичном авторынке растет не так активно. Поэтому сейчас хороший момент для продажи автомобиля. В связи с тем, что в перспективе ближайших месяцев ожидать снижения цен на авторынке как на новые, так и на подержанные модели нет оснований, покупателю сейчас имеет смысл действовать, исходя из личных возможностей. Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше – рассмотреть альтернативные модели в наличии либо ждать нужную модель, заранее планируя более высокий бюджет», – подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Самые популярные модели автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет: насколько они подорожали?

По данным Авито Авто, в рейтинге самых востребованных на рынке автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет по итогам января-октября 2021 года первую строчку занимает ВАЗ (LADA) Granta, вторую – Hyundai Solaris. На третьей позиции Kia Rio, а замыкают пятерку лидеров по доле спроса ВАЗ (LADA) Priora и Toyota Camry. В топ-10 самых востребованных в указанном сегменте моделей также входят ВАЗ (LADA) Vesta, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) Largus и Renault Logan.

Средняя стоимость всех популярных моделей автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет в 2021 году продемонстрировала значительный рост: от 18,5% до 34,6%.

Наиболее заметно в цене прибавили востребованные иномарки: средняя стоимость Toyota Camry с пробегом в возрасте до 7 лет выросла за год на 32,2%, автомобили модели Volkswagen Polo в этой же возрастной группе стали продаваться дороже на 32,2%, Hyundai Solaris прибавил в цене 29,1%.

Самые востребованные автомобили в возрастной группе до 7 лет, динамика

средних цен, январь – октябрь 2021 г., Авито Авто