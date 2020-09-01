Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, о каком автомобиле мечтают россияне. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 10 000 человек по всей России, большинство жителей страны видят своим идеальным автомобилем кроссовер или внедорожник – соответствующий вариант ответа выбрали 47% респондентов. Опрос также показал, что у автомобиля мечты россиян – полный привод, автоматическая коробка передач и двигатель мощностью 100 – 200 л. с.

Партнерский материал

Большинство россиян считают, что автомобиль мечты должен стоить от 1 000 000 до 2 000 000 млн рублей – такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных.

Японский кроссовер или немецкий седан? Какой автомобиль выбирают россияне

Согласно результатам опроса Авито Авто, большинство россиян мечтают об автомобиле немецкого производства – такой вариант ответа выбрали 55% участников исследования. На втором месте по популярности автомобили японского производства – о «японце» мечтают 42% респондентов. 17% опрошенных мечтают приобрести «корейца». Об отечественных автомобилях мечтают чаще, чем о «американцах»: иметь машину российского производства хотят 16% опрошенных, а американского – 11%. Наименее популярны в России «британцы» и «испанцы»: приобрести такие автомобили хотят менее 5% респондентов.

Toyota Camry 2017–н.в.



Если говорить о типе кузова, на первом месте в списке предпочтений россиян внедорожники и кроссоверы. Купить автомобиль сегмента SUV, согласно результатам опроса, мечтают 47% жителей страны. Многие также были бы рады приобрести седан или хэтчбек – такие варианты ответа выбрали 31% и 23% опрошенных соответственно. При этом женщины мечтают о хэтчбеках чаще, чем мужчины: среди женщин за такой тип кузова проголосовали 27% опрошенных, а среди мужчин – только 18%.

Под капотом: какой тип двигателя привлекает россиян больше всего

Большая часть опрошенных (42%) видят своей машиной мечты автомобиль с бензиновым двигателем. При этом ровно половина из них склоняются к атмосферному двигателю, а половина предпочитают турбированный.

Автомобиль с гибридным двигателем считают идеалом 21% респондентов, а о машине на электродвигателе мечтают 16% участников опроса. Меньше всего в России хотят приобретать машины с газовым, роторным и водородным двигателями: каждый из этих вариантов выбрали менее 10% респондентов.

Мотор Ford Focus 2002–03

О мощных автомобилях россияне мечтают редко. Большинство участников опроса (45%) хотят приобрести автомобиль с двигателем мощностью 100 – 200 л. с. О двигателе мощностью 200 — 300 л. с. мечтают меньше – такой вариант выбрали 28% опрошенных. Назвать идеалом машину с двигателем мощностью свыше 500 л. с. оказались готовы лишь 6% респондентов, однако среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет доля тех, кто хочет настолько мощный автомобиль, сильно выше и составляет 17%.

Полный привод и механическая коробка передач в списке характеристик автомобиля мечты

Абсолютное большинство участников опроса Авито Авто (74%) мечтают об автомобиле с полным приводом. Приобрести машину с передним приводом хотят 24% респондентов, а с задним – 7% опрошенных.

Отвечая на вопрос об идеальном типе трансмиссии, большинство респондентов (68%) выбрали автоматическую коробку передач. Об автомобиле на механике мечтают 28% участников опроса, причем доля любителей механики среди женщин ниже, чем среди мужчин. Об автомобиле с вариатором или роботизированной коробкой передач мечтают по 10% опрошенных.

Opel Antara 2006–15



Сколько стоит автомобиль мечты

Большинство россиян считают, что автомобиль мечты должен стоить от 1 000 000 до 2 000 000 млн рублей – такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных. Однако, почти столько же респондентов (32%) указали, что идеальный автомобиль должен обойтись в меньшую сумму – от 500 000 до 1 000 000 рублей. По мнению 22% опрошенных, автомобиль мечты стоит от 2 000 000 до 5 000 000 рублей, а сумму более 5 000 000 рублей назвали только 10% участников исследования. При этом среди молодежи от 18 до 24 лет доля оценивших свой автомобиль мечты дороже 5 000 000 рублей оказалась значительно выше и составила 19%.

Дешевле всего оценили свой автомобиль мечты жители Новосибирска: здесь доля назвавших сумму до 500 000 рублей составила 17%, в то время как в целом по стране такой вариант ответа выбрали 15% респондентов. Заплатить за автомобиль мечты от 500 000 до 1 000 000 рублей сочли возможным 40% опрошенных.

В Москве и Санкт-Петербурге опрошенные, наоборот, оценили автомобиль мечты выше среднего по стране: в этих городах сумму в 5 000 000 назвали 13% респондентов, и это больше, чем во всех других городах.

