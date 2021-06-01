Авито Авто: эксперты выяснили, в каких городах наиболее и наименее популярны отечественные автомобили

Автомобили отечественных брендов сохраняют лидерство по спросу на вторичном рынке в России – на их долю, по данным Авито Авто, в апреле-мае 2021 года приходится 35% (при расчете показателей рассматривался период с 1 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, сравнивавшийся с аналогичным периодом прошлого года) от общефедерального спроса.

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Автомобили японских марок на втором месте с 18% спроса, «немцы» занимают третью строчку, отвоевав долю в 16%. На четвертом месте по востребованности на вторичном авторынке с долей спроса в 13% – корейские автомобили, а замыкают топ-5 автомобили американских брендов, на долю которых приходится 9% спроса.



В каких городах отечественные автомобили любят больше и меньше всего

Наибольшей популярностью отечественные бренды пользуются в Тольятти, Махачкале, Саратове, Ставрополе и Ульяновске: в каждом из этих пяти городов доля спроса на подержанные автомобили российских марок превышает 40%.

В Тольятти – домашнем регионе АвтоВАЗ – уровень востребованности российских автомобилей выше, чем во всех других городах страны: на отечественные бренды приходится 60% спроса. В Махачкале и Ставрополе на долю отечественных брендов приходится по 48% спроса на вторичном авторынке, а в Саратове и Ульяновске – по 44%.

В топ-10 городов по уровню спроса на подержанные российские автомобили также вошли Омск (доля спроса на отечественные автомобили – 42%), Самара (41%), Курск (39%), Волгоград (38%) и Пермь (37%).

Меньше всего интересуются российскими автомобилями в Калининграде: здесь на долю автомобилей отечественных брендов на вторичном авторынке приходится только 2% спроса. В городе большим спросом, чем российские автомобили, пользуются машины немецких, японских, корейских, французских, американских и чешских брендов.

Также в топе городов с самой низкой долей спроса (по 13%) на подержанные российские автомобили ─ Москва и Санкт-Петербург. В обеих столицах на первом месте по доле спроса на вторичном авторынке немецкие бренды, а на втором – японские.

В Симферополе доля спроса на отечественные автомобили с пробегом – 19%, немецкие и японские автомобили в городе оказались популярнее российских.

В Иркутске автомобили российских брендов отвоевали долю в 20% спроса, японские марки в городе пользуются большим спросом и занимают первое место по востребованности.

Отечественные автомобили: средние цены на вторичном рынке

Лидерство российских автомобилей в большинстве регионов страны можно объяснить их сравнительно невысокой стоимостью. По данным Авито Авто, средняя цена отечественного автомобиля с пробегом в апреле-мае 2021 года составила 180 000 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17,6%.

Машины японских, немецких, корейских и американских брендов обходятся покупателям заметно дороже. «Немцы» стоят в среднем 680 010 рублей, «корейцы» – 622 611 рублей, автомобили японских брендов – 600 000 рублей, а автомобили американских марок – 379 997 рублей.

Японские, немецкие и корейские бренды на вторичном авторынке за год подорожали сильнее, чем российские: средняя стоимость «японцев» выросла на 20%, «немцев» – на 27%, «корейцев» – на 30%.