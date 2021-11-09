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  • Авито Авто и Тинькофф запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей

Авито Авто и Тинькофф запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей

09.11.2021 96 0 0

Авито Авто и Тинькофф запустили совместный онлайн-сервис для покупателей автомобилей, с помощью которого можно рассчитать условия кредита и заполнить анкету на получение кредита сразу в объявлении о продаже автомобиля. Пользователи теперь смогут, не покидая сайт или мобильное приложение Авито, получить кредит от Тинькофф на покупку автомобиля с пробегом от частных продавцов. Ранее оформить кредит на покупку автомобиля непосредственно на платформе Авито было нельзя.

 

Партнерский материал

Автомобильные кредиты будут предоставляться под ставку от 6,9%. Пользователи Авито Авто смогут оформить заявку на кредитование для покупки автомобиля напрямую из карточки понравившегося объявления о продаже. Заявка будет рассмотрена дистанционно в течение одного дня. После одобрения заявки представитель Тинькофф бесплатно доставит получателю кредита карту, с которой при необходимости можно будет без комиссии снять наличные для оплаты выбранного автомобиля. Для тех клиентов, у которых уже есть дебетовая карта Тинькофф, деньги будут перечислены в день одобрения. Кредитное решение банка действует в течение 60 дней. Поэтому в случае если покупатель передумал приобретать выбранный автомобиль, у него будет время подобрать другой вариант.

«Новый сервис позволит пользователям Авито Авто быстро получить кредит для покупки автомобиля и не упустить понравившийся вариант. Мы стремимся сделать покупку автомобилей для наших пользователей проще и постоянно развиваем онлайн-инструменты, облегчающие процесс выбора и совершения сделки. Запуск сервиса кредитования стал первым шагом, который позволит обеспечить пользователям бесшовный опыт покупки автомобиля на классифайде», – отмечает Николай Манайкин, руководитель новых бизнес-направлений в Авито Авто. 

«Мы рады эксклюзивному партнерству с Авито Авто, которое позволит сделать процесс покупки авто ещё более доступным и комфортным. Особенно это актуально в текущих условиях рынка, когда новых автомобилей становится всё меньше, салоны закрываются, а цены у тех, что открыты, продолжают расти. Сегодня потребительские сценарии меняются, клиенты все чаще интересуются покупкой автомобиля с пробегом у частных лиц и всё реже покупают у дилеров. Онлайн-кредит позволит пользователям Авито начать процесс покупки, не выходя из дома, выбрать подходящий вариант машины и избежать посещения банка или навязанных ему дополнительных услуг, которые часто предлагают автосалоны», – комментирует Кирилл Григорьев, руководитель управления автокредитования Тинькофф.

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