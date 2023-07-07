Авито Авто: иномарки с пробегом – главные конкуренты новых китайских авто

Камран Гусейнов, руководитель группы продаж по работе с ключевыми клиентами Авито Авто, поделился результатами исследования и рассказал о том, как изменилась динамика предложения и спроса на автомобили с пробегом в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года. Также эксперт перечислил бренды автомобилей с пробегом, которые пользователи платформы готовы приобретать из–за рубежа.

Рост спроса и стоимости

По данным Авито Авто, в мае 2023 года спрос на автомобили с пробегом на платформе вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг отметки февраля 2022 года. Предложение за указанный период осталось на прежнем уровне. Средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась на 21% и составила 1 150 000 рублей. Наибольший рост стоимости отмечается в сегменте дилеров – в мае 2023 года она превысила 2 000 000 рублей. Частные продавцы в среднем предлагают свой автомобиль за 800 000 рублей, а профессиональные продавцы – за 1 000 000 рублей. При этом на дилеров приходится 23% от всего предложения, а частные продавцы занимают большую часть рынка – 51%.

Новый китайский автомобиль или европейский с пробегом: какие альтернативы рассматривают пользователи платформы

Как показали результаты исследования, пользователи Авито Авто, которые готовы приобрести новый китайский автомобиль, все еще рассматривают европейские и японские авто с пробегом в качестве альтернативы. Например, покупатели нового Haval с одинаковым интересом изучают такие варианты, как Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander с пробегом. Покупатели нового Geely также готовы рассмотреть Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra с пробегом.

Kia K5 GT-Line '2020–2021

Какими автомобилями с пробегом из-за рубежа чаще всего интересуются пользователи платформы

По данным платформы, наибольший интерес у пользователей представляют ввезенные из-за рубежа Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-класс, Jetta VS5, Volkswagen, Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Sorento, Chevrolet Cobalt.

Audi Q7 '2019–н.в.

Наибольшая доля предложений в рамках параллельного импорта в сегменте авто с пробегом представлена от дилеров (33%), а также от профессиональных продавцов (20%) и частных продавцов (9%). Еще 38% предложений – от дилеров в сегменте новых автомобилей.



Топ-10 моделей автомобилей с пробегом в сегменте параллельного импорта по доле спроса, май 2023 г., вся Россия, Авито Авто