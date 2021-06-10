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Также выросло предложение по продаже автомобилей с пробегом в возрасте от года до двух лет – на 8,7%. Средняя цена автомобилей этой возрастной группы на вторичном авторынке составляет 1 188 819 рублей, по сравнению с 2020 годом она выросла на 39,9%, а по сравнению с 2019 годом – на 56,4%.
Как отмечают эксперты Авито Авто, рост предложения автомобилей в возрасте до года и от года до двух лет на вторичном авторынке стал одним из следствий дефицита новых автомобилей и сопутствующего роста цен на них: автовладельцы используют момент для того, чтобы выгодно перепродать транспортное средство.
Спрос на подержанные автомобили с недолгим сроком эксплуатации на вторичном авторынке также заметно увеличился. Рост заметен не только по сравнению с первой половиной 2020 года, на которую пришелся локдаун, но и по сравнению с 2019 годом.
Так, покупкой автомобилей с пробегом в возрасте до года в январе-мае 2021 года стали интересоваться на 29% чаще, чем в 2019 году, а покупкой автомобилей в возрасте от года до двух лет – на 33,7% чаще.
Дорожают все: динамика средних цен автомобилей в разных возрастных группах
Средняя стоимость подержанных автомобилей всех возрастных групп в первой половине 2021 года демонстрирует рост как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с 2019 годом.
Так, автомобили в возрасте до года на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года подорожали на 30,1% по сравнению с 2020 годом и на 46,2% по сравнению с 2019 годом.
Средняя цена автомобилей в возрасте от года до 2 лет в январе-мае 2021 года составила 1 188 819 рублей – на 33,1% больше, чем год назад, и на 37,3% больше, чем в 2019 году.
Автомобили с пробегом в возрастной группе от 3 до 5 лет прибавили в цене на 19,3% по сравнению с 2020 годом, теперь их средняя стоимость на вторичном авторынке составляет 878 608 рублей.
|Возрастная группа
|Средняя цена
Рост цены по сравнению
с 2020 годом
Рост цены по сравнению
с 2019 годом
|до года
|1 180 192
|30,1%
|46,2%
|от года до 2 лет
|1 188 819
|33,1%
|37,3%
|от 3 до 5 лет
|878 608
|19,3%
|27,4%
|от 6 до 10 лет
|582 102
|39,9%
|56,4%
|старше 10 лет
|240 001
|13,2%
|20,0%
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