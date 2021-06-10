Авито Авто: на вторичном авторынке стали чаще продавать подержанные автомобили в возрасте до года

Как выяснили эксперты Авито Авто, в апреле-мае 2021 года на вторичном авторынке наблюдался рост предложения практически новых автомобилей с пробегом в возрасте до одного года. По данным сервиса, число объявлений о продаже таких автомобилей в первые пять месяцев 2021 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным Авито Авто, средняя цена (Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) таких автомобилей в январе-мае 2021 года составила 1 180 192 рублей, увеличившись на 30,1% по сравнению с прошлым годом и на 46,2% по сравнению с 2019 годом.

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Также выросло предложение по продаже автомобилей с пробегом в возрасте от года до двух лет – на 8,7%. Средняя цена автомобилей этой возрастной группы на вторичном авторынке составляет 1 188 819 рублей, по сравнению с 2020 годом она выросла на 39,9%, а по сравнению с 2019 годом – на 56,4%.

Как отмечают эксперты Авито Авто, рост предложения автомобилей в возрасте до года и от года до двух лет на вторичном авторынке стал одним из следствий дефицита новых автомобилей и сопутствующего роста цен на них: автовладельцы используют момент для того, чтобы выгодно перепродать транспортное средство.

Спрос на подержанные автомобили с недолгим сроком эксплуатации на вторичном авторынке также заметно увеличился. Рост заметен не только по сравнению с первой половиной 2020 года, на которую пришелся локдаун, но и по сравнению с 2019 годом.

Так, покупкой автомобилей с пробегом в возрасте до года в январе-мае 2021 года стали интересоваться на 29% чаще, чем в 2019 году, а покупкой автомобилей в возрасте от года до двух лет – на 33,7% чаще.

Дорожают все: динамика средних цен автомобилей в разных возрастных группах

Средняя стоимость подержанных автомобилей всех возрастных групп в первой половине 2021 года демонстрирует рост как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с 2019 годом.

Так, автомобили в возрасте до года на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года подорожали на 30,1% по сравнению с 2020 годом и на 46,2% по сравнению с 2019 годом.

Средняя цена автомобилей в возрасте от года до 2 лет в январе-мае 2021 года составила 1 188 819 рублей – на 33,1% больше, чем год назад, и на 37,3% больше, чем в 2019 году.

Автомобили с пробегом в возрастной группе от 3 до 5 лет прибавили в цене на 19,3% по сравнению с 2020 годом, теперь их средняя стоимость на вторичном авторынке составляет 878 608 рублей.

Средние цены на подержанные автомобили разных возрастных групп, май-апрель 2021 года, Авито Авто