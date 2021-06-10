Статистика ×
  • Авито Авто: на вторичном авторынке стали чаще продавать подержанные автомобили в возрасте до года

Авито Авто: на вторичном авторынке стали чаще продавать подержанные автомобили в возрасте до года

10.06.2021 411 0 2

Как выяснили эксперты Авито Авто, в апреле-мае 2021 года на вторичном авторынке наблюдался рост предложения практически новых автомобилей с пробегом в возрасте до одного года. По данным сервиса, число объявлений о продаже таких автомобилей в первые пять месяцев 2021 года выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным Авито Авто, средняя цена (Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) таких автомобилей в январе-мае 2021 года составила 1 180 192 рублей, увеличившись на 30,1% по сравнению с прошлым годом и на 46,2% по сравнению с 2019 годом.

 

Партнерский материал​

Также выросло предложение по продаже автомобилей с пробегом в возрасте от года до двух лет – на 8,7%. Средняя цена автомобилей этой возрастной группы на вторичном авторынке составляет 1 188 819 рублей, по сравнению с 2020 годом она выросла на 39,9%, а по сравнению с 2019 годом – на 56,4%.

Как отмечают эксперты Авито Авто, рост предложения автомобилей в возрасте до года и от года до двух лет на вторичном авторынке стал одним из следствий дефицита новых автомобилей и сопутствующего роста цен на них: автовладельцы используют момент для того, чтобы выгодно перепродать транспортное средство.

Спрос на подержанные автомобили с недолгим сроком эксплуатации на вторичном авторынке также заметно увеличился. Рост заметен не только по сравнению с первой половиной 2020 года, на которую пришелся локдаун, но и по сравнению с 2019 годом.

Так, покупкой автомобилей с пробегом в возрасте до года в январе-мае 2021 года стали интересоваться на 29% чаще, чем в 2019 году, а покупкой автомобилей в возрасте от года до двух лет – на 33,7% чаще.

Дорожают все: динамика средних цен автомобилей в разных возрастных группах

Средняя стоимость подержанных автомобилей всех возрастных групп в первой половине 2021 года демонстрирует рост как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с 2019 годом.

Так, автомобили в возрасте до года на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года подорожали на 30,1% по сравнению с 2020 годом и на 46,2% по сравнению с 2019 годом.

Средняя цена автомобилей в возрасте от года до 2 лет в январе-мае 2021 года составила 1 188 819 рублей – на 33,1% больше, чем год назад, и на 37,3% больше, чем в 2019 году.

Автомобили с пробегом в возрастной группе от 3 до 5 лет прибавили в цене на 19,3% по сравнению с 2020 годом, теперь их средняя стоимость на вторичном авторынке составляет 878 608 рублей.

Средние цены на подержанные автомобили разных возрастных групп, май-апрель 2021 года, Авито Авто
Возрастная группаСредняя цена
Рост цены по сравнению
с 2020 годом
Рост цены по сравнению
с 2019 годом
до года1 180 19230,1%46,2%
от года до 2 лет1 188 81933,1%37,3%
от 3 до 5 лет878 60819,3%27,4%
от 6 до 10 лет582 10239,9%56,4%
старше 10 лет240 00113,2%20,0%
Россия статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Когда полезен автопылесос? Многие автовладельцы, только купившие автомобильный пылесос, бывают разочарованы, думая, что этот аппарат должен быть сопоставим по мощности с бытовым. Это в корне неверное сравнение. Разбир... 99 0 0 10.06.2021
Статьи / Премьера С тремя блокировками, с рамой, но без V8: обзор нового Toyota Land Cruiser 300 Итак, свершилось: Toyota наконец показала новое поколение Land Cruiser. Высокопарное вступительное слово вполне оправдано, ведь для России появление этой модели – действительно большое сверш... 12545 4 9 09.06.2021
Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A5 с пробегом: предательский антигравий и салон, маскирующий пробег Большая, достаточно качественно отделанная чешская машина последние 20 лет удерживается в списке наиболее востребованных как на первичке, так и на вторичке, вполне успешно пережив даже нашес... 2853 0 0 09.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 138879 33 28 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 59161 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 50375 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
71 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings