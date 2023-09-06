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  • Авито Авто: названы наиболее предлагаемые модели иномарок летом 2023 года

Авито Авто: названы наиболее предлагаемые модели иномарок летом 2023 года

06.09.2023 96 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса и предложения иномарок с пробегом в России в июне-августе 2023 года. По данным платформы, летом 2023 года спрос на автомобили иностранных брендов вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество объявлений о продаже иномарок с пробегом осталось на уровне прошлого года. Самыми предлагаемыми брендами в сегменте стали Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan.

По итогам трех летних месяцев 2023 года средняя цена автомобилей с пробегом иностранных брендов в России составила 1 200 000 рублей.

Доля иномарок в структуре предложения авто с пробегом продолжает расти. Так, летом 2023 года она составила 74,2%. Для сравнения, в июне-августе прошлого года показатель равнялся 73,1%.

Тенденция к росту количества иномарок на рынке автомобилей с пробегом продолжилась летом текущего года — доля иномарок с пробегом в июне-августе составила 74,2% в этом сегменте. Ввоз авто из-за рубежа — один из факторов, позволяющих удовлетворить спрос покупателей на авто иностранных брендов. По данным экспертов Авито Авто, предложение авто с пробегом из-за рубежа на платформе в июне-июле 2023 года выросло на 181,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а спрос — на 81,2%. Примечательно, что рейтинги самых предлагаемых брендов и моделей в России остались неизменными в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Вадим Иванов
директор направления Автомобили в Авито Авто

Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio: какие модели иномарок с пробегом стали самыми предлагаемыми летом 2023 года

В июне-августе 2023 года лидером в рейтинге самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом стала Ford Focus. На долю модели пришлось 2,6% в общей структуре предложения на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 560 000 рублей.

Ford Focus

Второе место по количество объявлений о продаже на платформе занимает Hyundai Solaris с долей 2,3% в общей структуре предложения иномарок с пробегом и средней ценой 1 000 000 рублей.

Hyundai Solaris

На третьем месте – Kia Rio с долей 2,1% и средней ценой 980 000 рублей

Kia Rio

Четвертое место занимает Toyota Camry с долей 1,7% в структуре предложения и средней ценой 2 285 000 рублей.

Toyota Camry

На пятом месте – Volkswagen Polo, на долю модели пришлось 1,6% общего количества объявлений о продаже иномарок с пробегом на платформе, средняя цена составила 970 000 рублей.

Volkswagen Polo

Также в топ-10 самых предлагаемых моделей иномарок с пробегом вошли (в порядке убывания доли предложения): Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Kia Sportage, Renault Logan, Volkswagen Passat.

Chevrolet Niva
1 / 5
Škoda Octavia
2 / 5
Kia Sportage
3 / 5
Renault Logan
4 / 5
Volkswagen Passat
5 / 5

Топ-10 самых предлагаемых моделей иностранных брендов на рынке авто с пробегом, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодельДоля в структуре предложения иномарок  с пробегомСредняя цена (руб.)
FordFocus2,6%560 000
HyundaiSolaris2,3%1 000 000
KiaRio2,1%980 000
ToyotaCamry1,7%2 285 000
VolkswagenPolo1,6%970 000
ChevroletNiva1,4%485 000
SkodaOctavia1,2%900 000
KiaSportage1,2%1 900 000
RenaultLogan1,2%404 000
VolkswagenPassat1,1%600 000

Чехия Россия Германия Франция США Япония авторынок авто с пробегом

 

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