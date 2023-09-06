По итогам трех летних месяцев 2023 года средняя цена автомобилей с пробегом иностранных брендов в России составила 1 200 000 рублей.
Доля иномарок в структуре предложения авто с пробегом продолжает расти. Так, летом 2023 года она составила 74,2%. Для сравнения, в июне-августе прошлого года показатель равнялся 73,1%.
Тенденция к росту количества иномарок на рынке автомобилей с пробегом продолжилась летом текущего года — доля иномарок с пробегом в июне-августе составила 74,2% в этом сегменте. Ввоз авто из-за рубежа — один из факторов, позволяющих удовлетворить спрос покупателей на авто иностранных брендов. По данным экспертов Авито Авто, предложение авто с пробегом из-за рубежа на платформе в июне-июле 2023 года выросло на 181,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а спрос — на 81,2%. Примечательно, что рейтинги самых предлагаемых брендов и моделей в России остались неизменными в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio: какие модели иномарок с пробегом стали самыми предлагаемыми летом 2023 года
В июне-августе 2023 года лидером в рейтинге самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом стала Ford Focus. На долю модели пришлось 2,6% в общей структуре предложения на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 560 000 рублей.
Второе место по количество объявлений о продаже на платформе занимает Hyundai Solaris с долей 2,3% в общей структуре предложения иномарок с пробегом и средней ценой 1 000 000 рублей.
На третьем месте – Kia Rio с долей 2,1% и средней ценой 980 000 рублей
Четвертое место занимает Toyota Camry с долей 1,7% в структуре предложения и средней ценой 2 285 000 рублей.
На пятом месте – Volkswagen Polo, на долю модели пришлось 1,6% общего количества объявлений о продаже иномарок с пробегом на платформе, средняя цена составила 970 000 рублей.
Также в топ-10 самых предлагаемых моделей иномарок с пробегом вошли (в порядке убывания доли предложения): Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Kia Sportage, Renault Logan, Volkswagen Passat.
Топ-10 самых предлагаемых моделей иностранных брендов на рынке авто с пробегом, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля в структуре предложения иномарок с пробегом
|Средняя цена (руб.)
|Ford
|Focus
|2,6%
|560 000
|Hyundai
|Solaris
|2,3%
|1 000 000
|Kia
|Rio
|2,1%
|980 000
|Toyota
|Camry
|1,7%
|2 285 000
|Volkswagen
|Polo
|1,6%
|970 000
|Chevrolet
|Niva
|1,4%
|485 000
|Skoda
|Octavia
|1,2%
|900 000
|Kia
|Sportage
|1,2%
|1 900 000
|Renault
|Logan
|1,2%
|404 000
|Volkswagen
|Passat
|1,1%
|600 000
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