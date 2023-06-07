В первые 5 месяцев 2023 года на электрокары пришлось 0,4% от общего предложения авто с пробегом. Для сравнения, в январе-мае 2022 года показатель составлял 0,2%. Средняя цена электромобилей с пробегом на Авито Авто в январе-мае 2023 года составила 835 000 рублей.
От Nissan Leaf до BMW iX: наиболее «предлагаемые» модели электрокаров с пробегом
Рейтинг самых часто продаваемых моделей электромобилей на рынке авто с пробегом по итогам января-мая 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавил Nissan Leaf со средней ценой 720 000 рублей и долей предложения 22,8%.
На второй позиции –Tesla Model 3 со средней ценой 3 599 000 рублей. На долю модели пришлось 6,9% от общего предложения на электромобили с пробегом на платформе.
Третье место занимает Volkswagen ID.4 с долей предложения 4,9% и средней ценой 3 600 000 рублей.
На четвертой строчке рейтинга – Zeekr 1, средняя цена составила 5 800 000 рублей. На долю модели пришлось 4,1% от общего предложения электрокаров с пробегом на платформе.
На пятом месте – Tesla Model Y с долей предложения 3,9% и средней ценой 5 380 000 рублей.
Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли предложения): Volkswagen ID.6 Crozz, Tesla Model S, Hongqi E-HS9, Tesla Model X и BMW iX.
Топ-10 электромобилей по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом, январь-май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля в структуре предложения электромобилей с пробегом
|Средняя цена (руб.)
|Nissan
|Leaf
|22,8%
|720 000
|Tesla
|Model 3
|6,9%
|3 599 000
|Volkswagen
|ID.4
|4,9%
|3 600 000
|Zeekr
|1
|4,1%
|5 800 000
|Tesla
|Model Y
|3,9%
|5 380 000
|Volkswagen
|ID.6 Cross
|3,4%
|4 290 000
|Tesla
|Model S
|3,3%
|3 300 000
|Hongqi
|E-HS9
|3%
|8 320 000
|Tesla
|Model X
|2,5%
|6 700 000
|BMW
|iX
|2%
|9 000 000
В каких регионах России продажи электромобилей с пробегом наиболее активны?
Значительная доля объявлений о продаже электромобилей с пробегом отмечена в Москве и Московской области. На долю региона пришлось 26,2% от общего предложения электрокаров с пробегом в стране.
Также в число регионов с высокой долей предложения электромобилей с пробегом в январе-мае 2023 года вошли Приморский край (17,7%), Амурская область (6,4%), Краснодарский край (6%) и Новосибирская область (4,7%).
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