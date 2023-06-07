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Авито Авто: названы самые часто продаваемые модели электромобилей с пробегом

07.06.2023 11 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по предложению электромобилей с пробегом на платформе. По данным Авито Авто, количество объявлений о продаже электрокаров с пробегом в январе-мае 2023 года увеличилось на 133,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество объявлений о продаже было выявлено у моделей Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, Zeekr 1 и Tesla Model Y.

В первые 5 месяцев 2023 года на электрокары пришлось 0,4% от общего предложения авто с пробегом. Для сравнения, в январе-мае 2022 года показатель составлял 0,2%. Средняя цена электромобилей с пробегом на Авито Авто в январе-мае 2023 года составила 835 000 рублей.

От Nissan Leaf до BMW iX: наиболее «предлагаемые» модели электрокаров с пробегом

Рейтинг самых часто продаваемых моделей электромобилей на рынке авто с пробегом по итогам января-мая 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавил Nissan Leaf со средней ценой 720 000 рублей и долей предложения 22,8%.

На второй позиции –Tesla Model 3 со средней ценой 3 599 000 рублей. На долю модели пришлось 6,9% от общего предложения на электромобили с пробегом на платформе.

Tesla Model X, Tesla Model S, Tesla Model 3

Третье место занимает Volkswagen ID.4 с долей предложения 4,9% и средней ценой 3 600 000 рублей.

На четвертой строчке рейтинга – Zeekr 1, средняя цена составила 5 800 000 рублей. На долю модели пришлось 4,1% от общего предложения электрокаров с пробегом на платформе.

Zeekr 001

На пятом месте – Tesla Model Y с долей предложения 3,9% и средней ценой 5 380 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли предложения): Volkswagen ID.6 Crozz, Tesla Model S, Hongqi E-HS9, Tesla Model X и BMW iX.

Топ-10 электромобилей по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом, январь-май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто

Бренд
МодельДоля в структуре предложения электромобилей с пробегомСредняя цена (руб.)
NissanLeaf22,8%720 000
TeslaModel 36,9%3 599 000
VolkswagenID.44,9%3 600 000
Zeekr14,1%5 800 000
TeslaModel Y3,9%5 380 000
VolkswagenID.6 Cross3,4%4 290 000
TeslaModel S3,3%3 300 000
HongqiE-HS93%8 320 000
TeslaModel X2,5%6 700 000
BMWiX2%9 000 000

В каких регионах России продажи электромобилей с пробегом наиболее активны?

Значительная доля объявлений о продаже электромобилей с пробегом отмечена в Москве и Московской области. На долю региона пришлось 26,2% от общего предложения электрокаров с пробегом в стране.

Также в число регионов с высокой долей предложения электромобилей с пробегом в январе-мае 2023 года вошли Приморский край (17,7%), Амурская область (6,4%), Краснодарский край (6%) и Новосибирская область (4,7%).

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