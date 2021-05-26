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Авито Авто: опрос показал, как автовладельцы оценивают культуру вождения в стране

26.05.2021 213 0 0

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как российские автомобилисты оценивают культуру вождения в нашей стране. В исследовании приняли участие свыше 6500 автовладельцев из разных регионов России. Более половины (53%) респондентов отметили, что им приходится достаточно часто сталкиваться с некорректным поведением других водителей на дороге: 17% опрошенных указали, что это происходит чаще раза в месяц, столько же отметили, что это случается чаще одного раза в неделю, 19% респондентов указали, что сталкиваются с некорректным поведением других водителей каждый день.

 

Партнерский материал

Чаще других, согласно результатам исследования, сталкиваются с некорректным поведением на дороге водители из Новосибирска, Ростова-на-Дону и Волгограда. В перечисленных городах доля попадающих в такую ситуацию каждый день оказалась заметно выше средней по стране, в Новосибирске и Ростове-на-Дону – 28%, в Волгограде – 27%.

На наиболее высоком уровне культура вождения, согласно результатам опроса, находится в Екатеринбурге и Перми, в этих городах отметили, что сталкиваются с некорректным поведением других водителей каждый день, только 12% и 10% опрошенных соответственно.

Опрос Авито Авто также показал, что 64% российских водителей считают, что культура вождения в стране ниже, чем в Европе. Противоположную позицию разделяют 3% опрошенных. Кроме того, 35% опрошенных Авито Авто автомобилистов считают, что культура вождения в стране за последние 3 года снизилась. Противоположную точку зрения выразили 18% респондентов.

Водители дорогих автомобилей и такси: кто чаще всего ведет себя некорректно, по мнению автомобилистов

Большинство опрошенных автовладельцев указали, что чаще всего, по их мнению, допускают некультурное поведение на дороге водители дорогих автомобилей и водители такси: соответствующие варианты ответа указали 44% и 38% опрошенных соответственно.

18% респондентов указали, что самой низкой культурой поведения на дороге, по их мнению, отличаются водители мотоциклов и мопедов, 17% отметили, что некорректно чаще других ведут себя водители-новички. Также 15% опрошенных указали на низкий уровень культуры поведения на дороге водителей на каршеринговых автомобилях, 11% отметили, что одна из категорий участников дорожного движения с самой низкой культурой поведения – водители велосипедов и самокатов.

Не только штрафы: что поможет повысить культуру вождения, по мнению автомобилистов

Согласно результатам опроса Авито Авто, большинство автовладельцев считают, что для повышения уровня культуры вождения в стране в первую очередь необходимо улучшение дорожной инфраструктуры: 30% респондентов назвали эту меру наиболее эффективной для улучшения ситуации.

Обучение культуре вождения в автошколах и на курсах вождения назвали самым эффективным способом справиться с проблемой 22% опрошенных.

18% респондентов сочли самой эффективной мерой для борьбы с низкой культурой вождения  ужесточение законов и повышение сумм штрафов за нарушения ПДД, 14% назвали лучшим способом повысить культуру поведения на дороге повсеместную установку систем видеофиксации нарушений.

Также 11% опрошенных отметили, что ключевое направление для работы – это повышение внимания к проблеме низкой культуры вождения, в том числе через публикации в СМИ, 4% назвали лучшей мерой увеличение количества сотрудников ДПС.

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