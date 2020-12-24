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  • Авито Авто: остаться дома или поехать в автопутешествие? Как россияне проведут зимние праздники

Авито Авто: остаться дома или поехать в автопутешествие? Как россияне проведут зимние праздники

24.12.2020 54 0 0

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как жители России планируют провести зимние праздники. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов страны, большинство россиян (72%) в этом году собираются на праздниках остаться дома, 22% опрошенных проведут время на даче. Отправиться в путешествие по России планируют 5% респондентов, а поехать за границу – 1%. Из тех, кто поедет в путешествие по России, более половины назвали приоритетным типом транспорта автомобиль: 48% респондентов планируют передвигаться на личном автомобиле, 16% – с друзьями на их автомобиле, 4% – возьмут автомобиль в аренду.

 

Партнерский материал

Путешествия по России: куда, с кем и на чем поедут жители страны

Большинство участников исследования Авито Авто указали, что планируют провести праздники дома или на даче. Только 5% опрошенных намерены отправиться в путешествие по стране.

Из числа тех, кто планирует путешествовать по России, большинство в первую очередь рассматривают в качестве направления для поездки Сочи – соответствующий вариант ответа указали 26% респондентов. На втором месте – Москва и Санкт-Петербург, посетить эти города за праздниках хотят по 22% опрошенных из числа тех, кто планирует зимние путешествия. Также 15% респондентов рассматривают в качестве направления для поездки на зимних праздниках Крым, 14% – Кавказ, 11% – Карелию.

Большинство планирующих путешествовать по России на зимних праздниках отправятся в путь не одни: 52% опрошенных – с супругом или супругой, 39% – с детьми, 27% – с друзьями, 17% – со второй половинкой.

Приоритетным типом транспорта для путешествий по стране на зимних праздниках участники опроса Авито Авто назвали автомобиль: 48% опрошенных планируют передвигаться на личном автомобиле, 16% – с друзьями на их автомобиле, 4% – возьмут автомобиль в аренду, а еще 2% респондентов собираются путешествовать в автодоме.

При этом, как следует из результатов опроса, многие из числа планирующих путешествовать будут комбинировать несколько типов транспорта. Совершить на зимних праздниках авиаперелет собираются 38% опрошенных, поехать на поезде – 37%.

Зимний экстрим или спокойный досуг: что россияне будут делать на праздниках

Из числа тех, кто на зимние праздники останется дома или на даче, большинство планируют спокойный отдых. Среди самых популярных планов у этой группы опрошенных – проводить время дома и гулять на природе, эти варианты ответов указали 77% опрошенных и 42% опрошенных, соответственно. Также 22% из тех, кто проведет зимние праздники дома или на даче, собираются отдыхать активно – кататься на коньках, беговых лыжах и тюбингах. 7% тех, кто не отправится в путешествие на зимних праздниках, планируют уделить время зимней охоте и рыбалке, 6% – походам в музеи и на экскурсии.

У участников опроса Авито Авто, которые будут путешествовать на зимних праздниках, планы сильно отличаются: 64% респондентов из этой категории собираются гулять на природе, 51% – заниматься активным отдыхом на природе (например, кататься на коньках и беговых лыжах), 46% – посещать музеи и ходить на экскурсии, 31% – займутся экстремальными зимними видами спорта.

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