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Динамика продаж и цен
В III квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 40% по сравнению со II кварталом и на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, столь заметный рост продаж в первую очередь объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне подорожания новых автомобилей. Еще одна причина роста продаж в III квартале – реализация отложенного спроса, сформировавшегося в стране в период режима самоизоляции.
Средняя цена подержанного автомобиля по России в III квартале 2020 года составила 300 000 рублей – на 13% больше, чем в предыдущем квартале и на 11% больше, чем год назад. Увеличение стоимости подержанных автомобилей стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили и повышение спроса на вторичном авторынке.
Самые высокие цены на подержанные автомобили по итогам III квартала зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: здесь средняя цена подержанного автомобиля составила 449 000 и 395 000 рублей соответственно. Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на подержанные автомобили: средняя цена составила 320 000 рублей.
Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в регионе составляет 190 000 рублей). На втором месте Омская область (217 000 рублей), на третьем – Саратовская область (240 000 рублей).
Самые продаваемые бренды, модели и сегменты
В III квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, а также Красноярский край – в этих регионах лидирует Toyota.
Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой в 115 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 580 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 460 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 560 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 460 000 рублей).
Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, III квартал 2020 года
|Бренд
|Доля в общих продажах
|Средняя цена, руб.
|Рост цены за год
|ВАЗ (LADA)
|25,3%
|115 000
|10%
|Toyota
|5,8%
|580 000
|2%
|Hyundai
|5,7%
|460 000
|8%
|KIA
|5,3%
|560 000
|9%
|Volkswagen
|4,8%
|460 000
|6%
В Москве и Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ВАЗ (LADA) также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.
Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли ВАЗ (LADA) Kalina и ВАЗ (LADA) Grantа. Шестое и седьмое места достались моделям Hyundai Solaris и KIA Rio. Места с восьмого по десятое занимают ВАЗ (LADA) 2110, ВАЗ (LADA) 2107 и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).
Топ-10 самых продаваемых моделей, Россия, III квартал 2020 года
|Бренд
|Модель
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|195 000 (-2% за год)
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|95 000 (-4% за год)
|Ford
|Focus
|325 000 (+2% за год)
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|170 000 (-2% за год)
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|290 000 (+3% за год)
|Hyundai
|Solaris
|500 000 (+4% за год)
|KIA
|Rio
|520 000 (+6% за год)
|ВАЗ (LADA)
|2110
|65 000 (+0% за год)
|ВАЗ (LADA)
|2107
|55 000 (+10% за год)
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|170 000 (+10% за год)
Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 81,2% продаж за III квартал.
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