Как выяснили эксперты Авито Авто, в III квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей выросли на 40% по сравнению со II кварталом 2020 года. Количество сделок на вторичном рынке увеличилось на 18% и по сравнению с III кварталом 2019 года. Средняя цена подержанных автомобилей в России в III квартале составила 300 000 рублей. В топ наиболее продаваемых по стране вошли 7 моделей отечественного производства и 3 иномарки – Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio

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Динамика продаж и цен

В III квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 40% по сравнению со II кварталом и на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, столь заметный рост продаж в первую очередь объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне подорожания новых автомобилей. Еще одна причина роста продаж в III квартале – реализация отложенного спроса, сформировавшегося в стране в период режима самоизоляции.

Средняя цена подержанного автомобиля по России в III квартале 2020 года составила 300 000 рублей – на 13% больше, чем в предыдущем квартале и на 11% больше, чем год назад. Увеличение стоимости подержанных автомобилей стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили и повышение спроса на вторичном авторынке.

Ford Focus 2010–14

Самые высокие цены на подержанные автомобили по итогам III квартала зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: здесь средняя цена подержанного автомобиля составила 449 000 и 395 000 рублей соответственно. Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на подержанные автомобили: средняя цена составила 320 000 рублей.



Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в регионе составляет 190 000 рублей). На втором месте Омская область (217 000 рублей), на третьем – Саратовская область (240 000 рублей).

Самые продаваемые бренды, модели и сегменты

В III квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, а также Красноярский край – в этих регионах лидирует Toyota.

Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой в 115 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 580 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 460 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 560 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 460 000 рублей).

Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, III квартал 2020 года

Бренд Доля в общих продажах Средняя цена, руб. Рост цены за год ВАЗ (LADA) 25,3% 115 000 10% Toyota 5,8% 580 000 2% Hyundai 5,7% 460 000 8% KIA 5,3% 560 000 9% Volkswagen 4,8% 460 000 6%

В Москве и Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ВАЗ (LADA) также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли ВАЗ (LADA) Kalina и ВАЗ (LADA) Grantа. Шестое и седьмое места достались моделям Hyundai Solaris и KIA Rio. Места с восьмого по десятое занимают ВАЗ (LADA) 2110, ВАЗ (LADA) 2107 и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).

Топ-10 самых продаваемых моделей, Россия, III квартал 2020 года

Бренд Модель Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) Priora 195 000 (-2% за год) ВАЗ (LADA) 2114 Samara 95 000 (-4% за год) Ford Focus 325 000 (+2% за год) ВАЗ (LADA) Kalina 170 000 (-2% за год) ВАЗ (LADA) Granta 290 000 (+3% за год) Hyundai Solaris 500 000 (+4% за год) KIA Rio 520 000 (+6% за год) ВАЗ (LADA) 2110 65 000 (+0% за год) ВАЗ (LADA) 2107 55 000 (+10% за год) ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 170 000 (+10% за год)

Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 81,2% продаж за III квартал.