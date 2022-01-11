Эксперты Авито Авто подвели итоги 2021 года на рынке автомобилей с пробегом. Как и год назад, авторынок показал положительную динамику по продажам: +4,6% к результату прошлого года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) за год выросла на 20,8% и составила 349 000 рублей. В рейтинг самых продаваемых по стране моделей вошли ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Kalina, Ford Focus, ВАЗ (LADA) 2107, Hyundai Solaris, Kia Rio, ВАЗ (LADA) 2110, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).

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Ключевые показатели по динамике продаж и цен на рынке автомобилей с пробегом



Согласно данным Авито Авто, в уходящем году продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли по большинству российских регионов, а в Москве и Московской области динамика роста составила +15,95%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

В 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили в связи с кризисом полупроводников и предшествующими сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, что на 20,8% больше, чем год назад.

Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое – у Татарстана (385 000 рублей).

Курганская область – лидер по доступности автомобилей с пробегом. Средняя цена по итогам года в этом регионе составила 180 000 рублей. Приобрести автомобиль более бюджетно можно также в Алтайском крае (210 000 рублей) и Амурской области (240 000 рублей).

Лидером по абсолютным показателям продаж, как и прежде, остается Москва и Московская область с долей в 15,95% в общефедеральных продажах. На втором месте – Краснодарский край (6,69%), на третьем – Ленинградская область (6,01%). В топ-5 регионов по числу проданных автомобилей с пробегом вошли также Татарстан (3,48%) и Ростовская область (3,47%).

Среди регионов-лидеров по динамике роста продаж оказались Хабаровский край (+76,4%), Новосибирская область (+52,9%), Иркутская область (+40,6%).