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  • Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,6% по итогам 2021 года

Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,6% по итогам 2021 года

11.01.2022 334 0 1

Эксперты Авито Авто подвели итоги 2021 года на рынке автомобилей с пробегом. Как и год назад, авторынок показал положительную динамику по продажам: +4,6% к результату прошлого года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) за год выросла на 20,8% и составила 349 000 рублей. В рейтинг самых продаваемых по стране моделей вошли ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Kalina, Ford Focus, ВАЗ (LADA) 2107, Hyundai Solaris, Kia Rio, ВАЗ (LADA) 2110, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).

 

Партнерский материал

Ключевые показатели по динамике продаж и цен на рынке автомобилей с пробегом

Согласно данным Авито Авто, в уходящем году продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли по большинству российских регионов, а в Москве и Московской области динамика роста составила +15,95%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

В 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили в связи с кризисом полупроводников и предшествующими сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, что на 20,8% больше, чем год назад.

Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое – у Татарстана (385 000 рублей).

Курганская область – лидер по доступности автомобилей с пробегом. Средняя цена по итогам года в этом регионе составила 180 000 рублей. Приобрести автомобиль более бюджетно можно также в Алтайском крае (210 000 рублей) и Амурской области (240 000 рублей).

Лидером по абсолютным показателям продаж, как и прежде, остается Москва и Московская область с долей в 15,95% в общефедеральных продажах. На втором месте – Краснодарский край (6,69%), на третьем – Ленинградская область (6,01%). В топ-5 регионов по числу проданных автомобилей с пробегом вошли также Татарстан (3,48%) и Ростовская область (3,47%).

Среди регионов-лидеров по динамике роста продаж оказались Хабаровский край (+76,4%), Новосибирская область (+52,9%), Иркутская область (+40,6%).

﻿Самые продаваемые марки, модели и сегменты

По сравнению с 2020 годом в 2021 году пятерка лидеров по брендам не изменилась. Возглавляют рейтинг отечественные автомобили ВАЗ (LADA) со средней ценой 130 000 рублей, которые за год подорожали на 18,2%.

Из пяти популярных марок на российском рынке больше всего за год выросли цены у KIA. Средняя цена автомобиля с пробегом корейского бренда выросла на 25,5% и составила 690 000 рублей.

Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, 2021 год

БрендДоля в общих продажахСредняя цена, руб.Рост цены за год
ВАЗ (LADA)25,6%130 000+18,2%
Toyota6,7%670 000+13,8%
Hyundai5,7%560 000+24,4%
Kia5,5%690 000+25,5%
Volkswagen4,7%560 000+23,1%

В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Mercedes-Benz. В Ленинградской области ВАЗ (LADA) также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.

В топ-10 наиболее востребованных в России моделей первые строчки продолжают удерживать ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. ВАЗ (LADA) Granta в этом году опередила ВАЗ (LADA) Kalina и Ford Focus по числу проданных автомобилей с пробегом и заняла третью строчку. Kalina и Ford Focus спустились на четвертую и пятую строчку соответственно. ВАЗ (LADA) 2107, как и в прошлом году, заняла шестую строчку. Hyundai Solaris и Kia Rio поднялись в рейтинге на одну позицию и заняли седьмое и восьмое место соответственно. Замыкают топ-10 по итогам 2021 года ВАЗ (LADA) 2110, который опустился по уровню продаж на две позиции, и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), положение которого в рейтинге не изменилось по сравнению с 2020 годом.

Наиболее заметно из числа популярных моделей подорожали Hyundai Solaris (+21,4%), Kia Rio (+20,4%) и ВАЗ (LADA) 2107 (+20%),
Топ-10 самых продаваемых моделей, Россия, 2021 год 

Марка и модельСредняя цена
Динамика цены
за год
Изменение в рейтинге
продаж за год
1ВАЗ (LADA) Priora210 000+7,7%0
2ВАЗ (LADA) 2114 Samara105 000+10,5%0
3ВАЗ (LADA) Granta345 000+19,0%+2
4ВАЗ (LADA) Kalina185 000+8,8%-1
5Ford Focus365 000+14,1%-1
6ВАЗ (LADA) 210760 000+20,0%0
7Hyundai Solaris606 000+21,4%+1
8Kia Rio620 000+20,4%+1
9ВАЗ (LADA) 211070 000+7,7%-2
10ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива)185 000+10,1%0

По итогам 2021 года автомобили малого (B) класса с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых – 26,62%. Продолжает расти сегмент SUV: по сравнению с прошлым годом доля в продажах кроссоверов и внедорожников выросла с 19,69% до 19,99%. Четвертое место у больших семейных автомобилей (D) с долей в 7,14% продаж.

Россия авто с пробегом статистика

 

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