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Ключевые показатели по динамике продаж и цен на рынке автомобилей с пробегом
Согласно данным Авито Авто, в уходящем году продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли по большинству российских регионов, а в Москве и Московской области динамика роста составила +15,95%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.
В 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили в связи с кризисом полупроводников и предшествующими сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, что на 20,8% больше, чем год назад.
Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое – у Татарстана (385 000 рублей).
Курганская область – лидер по доступности автомобилей с пробегом. Средняя цена по итогам года в этом регионе составила 180 000 рублей. Приобрести автомобиль более бюджетно можно также в Алтайском крае (210 000 рублей) и Амурской области (240 000 рублей).
Лидером по абсолютным показателям продаж, как и прежде, остается Москва и Московская область с долей в 15,95% в общефедеральных продажах. На втором месте – Краснодарский край (6,69%), на третьем – Ленинградская область (6,01%). В топ-5 регионов по числу проданных автомобилей с пробегом вошли также Татарстан (3,48%) и Ростовская область (3,47%).
Среди регионов-лидеров по динамике роста продаж оказались Хабаровский край (+76,4%), Новосибирская область (+52,9%), Иркутская область (+40,6%).
Самые продаваемые марки, модели и сегменты
Из пяти популярных марок на российском рынке больше всего за год выросли цены у KIA. Средняя цена автомобиля с пробегом корейского бренда выросла на 25,5% и составила 690 000 рублей.
Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, 2021 год
|Бренд
|Доля в общих продажах
|Средняя цена, руб.
|Рост цены за год
|ВАЗ (LADA)
|25,6%
|130 000
|+18,2%
|Toyota
|6,7%
|670 000
|+13,8%
|Hyundai
|5,7%
|560 000
|+24,4%
|Kia
|5,5%
|690 000
|+25,5%
|Volkswagen
|4,7%
|560 000
|+23,1%
В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Mercedes-Benz. В Ленинградской области ВАЗ (LADA) также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.
В топ-10 наиболее востребованных в России моделей первые строчки продолжают удерживать ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. ВАЗ (LADA) Granta в этом году опередила ВАЗ (LADA) Kalina и Ford Focus по числу проданных автомобилей с пробегом и заняла третью строчку. Kalina и Ford Focus спустились на четвертую и пятую строчку соответственно. ВАЗ (LADA) 2107, как и в прошлом году, заняла шестую строчку. Hyundai Solaris и Kia Rio поднялись в рейтинге на одну позицию и заняли седьмое и восьмое место соответственно. Замыкают топ-10 по итогам 2021 года ВАЗ (LADA) 2110, который опустился по уровню продаж на две позиции, и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), положение которого в рейтинге не изменилось по сравнению с 2020 годом.
Наиболее заметно из числа популярных моделей подорожали Hyundai Solaris (+21,4%), Kia Rio (+20,4%) и ВАЗ (LADA) 2107 (+20%),
|№
|Марка и модель
|Средняя цена
Динамика цены
за год
Изменение в рейтинге
продаж за год
|1
|ВАЗ (LADA) Priora
|210 000
|+7,7%
|0
|2
|ВАЗ (LADA) 2114 Samara
|105 000
|+10,5%
|0
|3
|ВАЗ (LADA) Granta
|345 000
|+19,0%
|+2
|4
|ВАЗ (LADA) Kalina
|185 000
|+8,8%
|-1
|5
|Ford Focus
|365 000
|+14,1%
|-1
|6
|ВАЗ (LADA) 2107
|60 000
|+20,0%
|0
|7
|Hyundai Solaris
|606 000
|+21,4%
|+1
|8
|Kia Rio
|620 000
|+20,4%
|+1
|9
|ВАЗ (LADA) 2110
|70 000
|+7,7%
|-2
|10
|ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива)
|185 000
|+10,1%
|0
По итогам 2021 года автомобили малого (B) класса с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых – 26,62%. Продолжает расти сегмент SUV: по сравнению с прошлым годом доля в продажах кроссоверов и внедорожников выросла с 19,69% до 19,99%. Четвертое место у больших семейных автомобилей (D) с долей в 7,14% продаж.
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