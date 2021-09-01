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  • Авито Авто: продажи электромобилей на вторичном авторынке растут

Авито Авто: продажи электромобилей на вторичном авторынке растут

01.09.2021 154 0 2

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж электромобилей на вторичном авторынке. По данным сервиса, за II квартал продажи подержанных электрокаров в стране выросли на 55% по сравнению с I кварталом 2021 года и на 223% по сравнению со II кварталом прошлого года. Средняя цена (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) подержанного автомобиля с электрическим двигателем в стране составила по итогам II квартала 699 000 рублей. Самая популярная модель электрокара на вторичном авторынке в России – Nissan Leaf, доля этой модели в сегменте превышает 75%.

 

Партнерский материал​

Как отмечают эксперты Авито Авто, несмотря на то, что в абсолютных цифрах продажи как подержанных, так и новых электромобилей в России остаются невысокими, динамика сделок в сегменте в последние годы свидетельствует о последовательном, прогрессирующем росте покупательского интереса жителей страны к этому типу личного транспорта.

Если сравнить показатели продаж электромобилей с пробегом во II квартале 2021 года с аналогичными периодами 2020 и 2019 года, данные свидетельствуют, что рост количества сделок в сегменте год к году составил 223%, по сравнению с 2019 годом – 499%.

«В абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. Столь значительная динамика количества сделок в сегменте электромобилей с пробегом отчасти обусловлена эффектом низкой базы. Однако последовательный рост продаж электромобилей при этом явно свидетельствует о росте покупательского интереса к этому типу транспорта, и это – закономерная тенденция, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. Принятие Правительством России концепции развития в стране электрического автомобильного транспорта может поспособствовать росту спроса на электромобили. Если в ближайшие годы в стране появятся инструменты льготного кредитования для покупателей электрокаров и будет расширена сеть зарядных станций, это создаст предпосылки для дополнительного роста продаж электромобилей, в том числе и на вторичном авторынке», – отмечает Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто.

От Nissan до Tesla: самые популярные модели электромобилей на вторичном авторынке

Nissan Leaf по итогам II квартала 2021 года занимает первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых на вторичном авторынке электромобилей и является абсолютным лидером в сегменте, значительно опережая другие модели по уровню продаж. Доля Nissan Leaf в продажах электромобилей на вторичном авторынке по результатам II квартала 2021 составила 76,7%. Средняя цена автомобилей этой модели заметно ниже, чем других популярных электрокаров и составляет, по данным Авито Авто, 585 000 рублей.

Nissan Leaf 2018–н.в.

На второй позиции в топе самых востребованных моделей электрокаров на вторичном рынке – BMW i3. Доля модели в сегменте по итогам II квартала 2021 года составила 9,5%, средняя цена – 1 890 000 рублей.

Третью строчку в рейтинге занимает Tesla Model 3 со средней ценой 3 650 000 рублей и долей в продажах в 6,2%. На четвертой позиции – Tesla Model S, доля модели в сегменте – 3,8%. Средняя стоимость автомобилей этой модели на вторичном авторынке составила во II квартале 2021 года 3 124 000 рублей.

Замыкает пятерку моделей-лидеров в сегменте электрокаров с пробегом Tesla Model X. Средняя цена автомобилей этой модели на вторичном авторынке во II квартале достигла 6 735 000 рублей, доля Tesla Model X в продажах электромобилей с пробегом – 2,1%.

От Москвы до Уфы: в каких регионах наблюдается наиболее активный спрос на электромобили

По итогам II квартала 2021 наиболее активный спрос на электромобили с пробегом зафиксирован в столичном регионе: на Москву и Московскую область пришлось 19,2% от общего количества сделок в этом сегменте по стране. При этом в московском регионе средняя цена автомобилей с электрическим двигателем заметно выше, чем в среднем по стране и составляет 1 845 000 рублей.

На долю Краснодарского края пришлось 7,5% продаж электромобилей, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 5,2%. В Краснодарском крае средняя стоимость электрокаров на вторичном авторынке оказалась ниже, чем в среднем по стране, составив во II квартале 2021 года 590 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти электромобили с пробегом, напротив, стоят дороже, чем по стране – в среднем 1 899 000 рублей.

BMW i3 2013–17

В число регионов с наиболее активным спросом на электромобили с пробегом также вошли Новосибирская область (доля региона в продажах – 2,9%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе – 715 000 рублей), Хабаровский край (доля региона в продажах – 2,5%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе – 590 000 рублей), Иркутская область (доля региона в продажах – 2,4%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе – 529 000 рублей) и Башкортостан (доля региона в продажах – 2,0%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе – 635 000 рублей).

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