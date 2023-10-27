Авито Авто: продажи иномарок с пробегом выросли на 14,9% за год

По итогам III квартала 2023 года средняя цена автомобилей с пробегом иностранных брендов в России выросла на 8,9% в сравнении со II кварталом 2023 года, составив 871 000 рублей.
Самые востребованные бренды иномарок в III квартале 2023 года
В июле-сентябре 2023 года рейтинг самых востребованных иностранных брендов авто с пробегом возглавила Toyota. На долю бренда пришлось 9,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 1 200 000 рублей. Топ-5 самых продаваемых брендов среди иномарок остался неизменным за весь год. В рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan.
Топ-5 самых продаваемых иностранных брендов на рынке авто с пробегом, III квартал 2023 года, вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Доля в общих продажах на рынке иномарок с пробегом
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|9,8%
|1 200 000
|Kia
|8,7%
|1 365 000
|Hyundai
|8,4%
|1 100 000
|Volkswagen
|6,5%
|900 000
|Nissan
|6,0%
|798 000
Самые популярные модели иномарок с пробегом в III квартале 2023 года
В июле-сентябре 2023 года топ-5 самых продаваемых иномарок остался неизменен. Лидером в рейтинге самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом стал Ford Focus. На долю модели пришлось 2,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 535 000 рублей.
Второе место по доле продаж занимает Hyundai Solaris с долей продаж 2,3% и средней ценой составила 920 000 рублей.
На третьем месте Kia Rio с долей продаж 2,1% и ценой 920 000 рублей.
Четвертое место занимает Toyota Camry с долей продаж 1,7% и средней ценой 2 061 000 рублей.
На пятом месте разместилась Volkswagen Polo с долей продаж 1,6% и средней ценой 875 000 рублей.
Также в топ-10 самых продаваемых моделей иномарок с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Chevrolet Niva, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и Kia Sportage.
Топ-10 самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом, III квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля в общих продажах на рынке иномарок с пробегом
|Средняя цена (руб.)
|Ford
|Focus
|2,8%
|535 000
|Hyundai
|Solaris
|2,3%
|920 000
|Kia
|Rio
|2,1%
|920 000
|Toyota
|Camry
|1,7%
|2 061 000
|Volkswagen
|Polo
|1,6%
|875 000
|Chevrolet
|Niva
|1,4%
|425 000
|Renault
|Logan
|1,3%
|380 000
|Skoda
|Octavia
|1,3%
|850 000
|Volkswagen
|Passat
|1,2%
|429 000
|Kia
|Sportage
|1,2%
|1 689 000
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