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  • Авито Авто: продажи иномарок с пробегом выросли на 14,9% за год

Авито Авто: продажи иномарок с пробегом выросли на 14,9% за год

27.10.2023 80 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж иномарок с пробегом в России в III квартале 2023 года. По данным платформы, в июле-сентябре 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж иномарок составила 71,6%. Самыми продаваемыми моделями в сегменте уже второй раз стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo.

По итогам III квартала 2023 года средняя цена автомобилей с пробегом иностранных брендов в России выросла на 8,9% в сравнении со II кварталом 2023 года, составив 871 000 рублей.

Самые востребованные бренды иномарок в III квартале 2023 года

В июле-сентябре 2023 года рейтинг самых востребованных иностранных брендов авто с пробегом возглавила Toyota. На долю бренда пришлось 9,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 1 200 000 рублей. Топ-5 самых продаваемых брендов среди иномарок остался неизменным за весь год. В рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan. 

Топ-5 самых продаваемых иностранных брендов на рынке авто с пробегом, III квартал 2023 года, вся Россия, Авито Авто

БрендДоля в общих продажах на рынке иномарок с пробегомСредняя цена (руб.)
Toyota9,8%1 200 000
Kia8,7%1 365 000
Hyundai8,4%1 100 000
Volkswagen6,5%900 000
Nissan6,0%798 000

Самые популярные модели иномарок с пробегом в III квартале 2023 года

В июле-сентябре 2023 года топ-5 самых продаваемых иномарок остался неизменен. Лидером в рейтинге самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом стал Ford Focus. На долю модели пришлось 2,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 535 000 рублей.

Второе место по доле продаж занимает Hyundai Solaris с долей продаж 2,3% и средней ценой составила 920 000 рублей.

Hyundai Solaris

На третьем месте Kia Rio с долей продаж 2,1% и ценой 920 000 рублей.

Четвертое место занимает Toyota Camry с долей продаж 1,7% и средней ценой 2 061 000 рублей.

На пятом месте разместилась Volkswagen Polo с долей продаж 1,6% и средней ценой 875 000 рублей.

Volkswagen Polo

Также в топ-10 самых продаваемых моделей иномарок с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Chevrolet Niva, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и Kia Sportage.

Топ-10 самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом, III квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодельДоля в общих продажах на рынке иномарок с пробегомСредняя цена (руб.)
FordFocus2,8%535 000
HyundaiSolaris2,3%920 000
KiaRio2,1%920 000
ToyotaCamry1,7%2 061 000
VolkswagenPolo1,6%875 000
ChevroletNiva1,4%425 000
RenaultLogan1,3%380 000
SkodaOctavia1,3%850 000
VolkswagenPassat1,2%429 000
KiaSportage1,2%1 689 000
авторынок авто с пробегом

 

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