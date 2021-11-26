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Авито Авто проведет онлайн-конференцию “Высшая Передача” для сегмента коммерческого транспорта и спецтехники

26.11.2021 29 0 0

2 декабря 2021 года Авито Авто проведет профессиональную онлайн-конференцию “Высшая Передача” для игроков автомобильного рынка в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. Участники обсудят текущую ситуацию в отрасли, а также главные тренды в сегменте коммерческой техники и лучшие практики ведения бизнеса.

 

Партнерский материал

На мероприятии выступят представители Авито Авто, а также представители компаний “Эксперт Техника”, “Луидор-Эксперт” и digital-агентства Convertme.

В ходе встречи эксперты Авито вместе с партнерами мероприятия проведут обзор рынка коммерческого транспорта в России. Специалисты Авито Авто поделятся новыми инструментами классифайда, разработанными специально для развития продаж коммерческого транспорта и специальной техники. Приглашенные гости расскажут о том, как считать воронку продаж в спецтехнике и какие онлайн-тренды сегодня определяют эффективность работы бизнеса и продаж в коммерческом транспорте.

Сергей Никольский, Руководитель категорий Автоуслуги и Коммерческий Транспорт в Авито Авто:

- Мы рады анонсировать проведение «Высшей Передачи» для продавцов коммерческого транспорта и спецтехники. Наша команда стремится к тому, чтобы Авито воспринимали, как партнера, который слышит игроков автобизнеса и предлагает новые эффективные бизнес-решения. Наша цель – поделиться своим опытом и показать, как можно наращивать продажи транспорта через цифровые каналы. Уверен, что онлайн-встреча пройдет плодотворно и каждый участник сможет почерпнуть для себя что-то новое.

Чтобы присоединить к конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 2 декабря 11:00.

Запись конференции будет доступна бессрочно онлайн на канале «Высшая Передача» сразу после эфира.

коммерческий транспорт бизнес

 

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